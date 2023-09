LaLiga-Klub lockt Victor Osimhen nach dessen TikTok-Zoff mit Napoli: "Wir warten auf Dich"

Der spanische Erstligist Cádiz CF hat sich im TikTok-Zoff zwischen Victor Osimhen und Napoli auf die Seite des Serie-A-Torschützenkönigs geschlagen und lockt den Angreifer mit einem offensiven Statement via X nach Spanien.

Der Tabellenneunte in LaLiga schrieb auf seinem offiziellen Account in Richtung des nigerianischen Nationalspielers: "Victor Osimhen, wir warten auf dich. Wir sind der einzige Klub mit einem Account in Nigeria. Wir haben die besten Fans der Welt. Zögere nicht!"

Auf besagtem nigerianischen Account hieß es sogar, man "verurteile" Napolis Verhalten. "Komm nach Cádiz, hier bekommst Du all die Liebe, die Du als großartiger Spieler und Mensch verdienst", so der Verein. Man würde Osimhen "mit offenen Armen" empfangen.

Zwischen Osimhen und Napoli gibt es gerade ziemlichen Ärger, nachdem der Klub am Dienstagabend auf seinem offiziellen TikTok-Account ein bizarres Video postete, in dem der Klub sich über Osimhens verschossenen Strafstoß gegen den FC Bologna am Wochenende (2:2) lustig machte.

Osimhens Berater kündigte an, rechtliche Schritte gegen den italienischen Meister zu prüfen und Osimhen löschte bei Social Media nahezu alle Bilder, die ihn in einem Napoli-Trikot zeigen.

Osimhen wurde im vergangenen Jahr mit 26 Treffern Torschützenkönig der Serie A und hatte maßgeblichen Anteil am Gewinn des Scudetto. In der neuen Spielzeit steht er bei drei Toren in fünf Partien. Der Vertrag des 24-Jährigen in Neapel läuft noch bis 2025.

Victor Osimhen vor Trennung von Neapel?

Der nigerianische Journalist Oma Akatugba, ein Freund Osimhens, sagte bei Sportmediaset, dass das Tischtuch zwischen dem Ex-Wolfsburger und seinem Verein zerschnitten sei: "Es ist unglaublich, dass sich der eigene Verein über einen verschossenen Strafstoß lustig macht. Die Intention war nicht rassistisch, inakzeptabel ist es aber auf jeden Fall. Der Ergebnis ist, dass er nicht verlängern wird, sondern den Klub so schnell wie möglich verlassen wird."

Napoli trifft am Mittwochabend um 20.45 Uhr in der Serie A auf Udinese Calcio. Osimhen steht dabei im Kader.