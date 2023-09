Inter Mailand vs. AC Milan heute live, Übertragung: Derby della Madonnina im Free-TV, Livestream und Liveticker

Die AC Milan ist heute zu Gast bei Inter Mailand am 4. Spieltag der Serie A. Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung und erfahrt, wie Ihr das Duell heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Inter Mailand vs. AC Milan heute live, Übertragung: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Es ist wieder soweit, heute steigt das Derby della Madonnina in der Serie A! Die AC Milan ist dabei zu Gast bei Inter Mailand im Stadio Giuseppe Meazza in Mailand, besser bekannt als San Siro. Zusätzlich zum Derby ist das Duell heute auch das Spitzenspiel der Serie A, die beiden Mannschaften aus Mailand gingen punktgleich als Tabellenführer in den 4. Spieltag mit jeweils 3 Siegen aus den ersten 3 Spielen. Das ist vielversprechend!

Inter Mailand vs. AC Milan wird am heutigen Samstag (16. September) um 18 Uhr angepfiffen.

Inter Mailand vs. AC Milan heute live, Übertragung: Serie A im Free-TV

Inter Mailand vs. AC Milan ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

Inter Mailand vs. AC Milan heute live, Übertragung: Serie A im Livestream

DAZN zeigt diese Saison alle Spiele der Serie A live und in voller Länge, so auch Inter Mailand vs. AC Milan! Mit dem entsprechenden Abonnement könnt Ihr die Partie via dazn.com oder mit der DAZN-App auf dem Endgerät eurer Wahl genießen, zum Beispiel einem Smart-TV. DAZN bietet mit DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World drei verschiedene Abo-Pakete.

Inter Mailand vs. AC Milan heute live, Übertragung: Serie A im Liveticker

Ihr könnt oder wollt nicht auf die Livebilder zugreifen? Kein Problem, zum Glück gibt es noch die SPOX-Liveticker! Mit dem Ticker erhaltet Ihr im Minutentakt die wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen im San Siro.

Hier entlang zum Liveticker Inter Mailand vs. AC Milan!

Inter Mailand vs. AC Milan heute live, Übertragung: Serie A im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Serie A: Die Tabelle am 4. Spieltag