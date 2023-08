Juventus: Ex-Kapitän Leonardo Bonucci droht mit Klage, falls er nicht wieder in den Kader aufgenommen wird

Leonardo Bonucci soll vom neuen Juventus-Sportchef Cristiano Giuntoli und von Trainer Massimiliano Allegri mitgeteilt worden sein, dass seine Zeit beim Klub vorbei ist. Die Gazzetta dello Sport berichtet nun, dass der 36-Jährige dem Verein über seinen Anwalt mitgeteilt habe, dass er seine Wiedereingliederung in den Kader verlange. Andernfalls würde er Juventus verklagen.

Bonuccis Vertrag läuft bis zum Ende der kommenden Saison. Juventus soll sich von der Drohung des langjährigen Kapitäns bislang nicht beeindruckt gezeigt haben.

Angeblich sind Lazio Rom and Sampdoria Genua, wo sein früherer Mannschaftskollege Andrea Pirlo als Trainer arbeitet, am Innenverteidiger interessiert. Auch ein Wechsel in die MLS steht im Raum.