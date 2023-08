Italiens Torhüterlegende Gianluigi Buffon beendet seine Karriere. Das berichtet die Gazzetta dello Sport. In den kommenden Tagen werde der 45-Jährige, der zuletzt für den Serie-B-Klub Parma Calcio spielte, seinen Schritt offiziell verkünden, heißt es.

Buffons Vertrag in Parma lief noch bis 2024, er habe sich mit Klubbesitzer Kyle Krause auf eine vorzeitige Auflösung geeinigt. Der Corriere dello Sport hatte Anfang Juli berichtet, ein namentlich nicht genannter Klub aus Saudi-Arabien locke den Routinier mit einem Jahresgehalt von 30 Millionen Euro. Offensichtlich ohne Erfolg.

Für Buffon endet seine Profilaufbahn also dort, wo sie Mitte der 1990er Jahre begonnen hatte. Bei Parma schaffte er den Sprung aus der Jugend zu den Profis und wurde italienischer Nationalspieler. 2001 machte ihn Juventus mit rund 53 Millionen Euro Ablöse zum damals teuersten Torhüter der Welt. Mit Ausnahme eines einjährigen Engagements bei PSG (2018/19) spielte Buffon 20 Jahre lang für die Alte Dame und gewann mit ihr unter anderem zehn Scudetti.

2006, nachdem er mit der Squadra Azzurra die WM in Deutschland geholt hatte, trat er mit Juve auch den Gang in die Serie B an. 2021 kehrte er ablösefrei nach Parma zurück. Den Sprung zurück in die Serie A schaffte der 176-malige Nationalspieler mit den Gialloblu allerdings in zwei Anläufen nicht.

Was Buffon nach seiner aktiven Laufbahn machen will, ist noch offen. Laut der Gazzetta dello Sport liegen aber bereits "einige Ideen" dafür auf dem Tisch.