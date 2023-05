Udinese-Problemfans erhalten zehnjährigen Stadionbann

Fünf Udinese-Problemfans, die am vergangenen Donnerstagabend Erwachsene und Kinder angriffen hatten und am Samstag von der Polizei vorläufig festgenommen wurden, sind mit einem zehnjährigen Stadionbann bestraft worden. Das wurde am Dienstag bekannt gegeben.

Das Quintett hatte die unweit des Stadions von Udine den Scudetto ihres Klubs SSC Neapel feiernden Tifosi attackiert. Zwei der Festgenommenen werden bis zum Schnellverfahren am 29. Mai unter Hausarrest gestellt, berichteten italienische Medien.

Die Hooligans wurde mithilfe der Aufnahme der Videoüberwachungskameras identifiziert.

Napoli hatte mit einem 1:1 bei Udinese Calcio nach 33 Jahren wieder den Meistertitel in Italien erobert. In Udine mussten nach dem Schlusspfiff acht Fans medizinisch versorgt werden.