Juventus Turin: Diese Stars könnten bei Verpassen der Champions League gehen

Juventus Turin wurde nun doch mit einem Punktabzug bestraft, der Italiens Rekordmeister wohl die Champions-League-Teilnahme kosten wird. Diese Stars könnten den Verein deshalb verlassen.

Als Juventus am Montagabend im Stadion in Empoli eintraf, war das Team Zweiter der Serie A. Als die Spieler zum Aufwärmen auf den Platz gingen, waren sie auf den siebten Platz zurückgefallen. Die Hoffnungen, in der nächsten Saison in der Champions League spielen zu können, hängen seit der Zehn-Punkte-Strafe wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten und falscher Buchführung im Zusammenhang mit vergangenen Transfergeschäften am seidenen Faden.

Ein Sieg in Empoli hätte die Chancen auf einen Platz unter den ersten Vier deutlich erhöht, doch die Mannschaft kassierte eine peinliche 1:4-Niederlage. Unter diesen skurrilen Umständen kam sie jedoch nicht allzu überraschend.

In Italien spricht man bereits von einem "Schwarzen Montag" für Juve. Doch was jetzt folgt, könnte eher einem "Black Friday" ähneln - ein massiver Ausverkauf, bei dem einige große Namen den krisengeschüttelten Verein verlassen, um anderswo in der Champions League zu spielen.

SPOX gibt einen Überblick über die Star-Spieler von Juventus, die im kommenden Transferfenster auf dem Markt sein könnten.