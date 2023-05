Juventus: Trainer Massimilano Allegri muss um seinen Job bangen

Juventus Turin droht die Champions League zu verpassen. Deshalb gerät Trainer Massimiliano Allegri immer stärker unter Druck.

Juventus Turin denkt ernsthaft über eine Entlassung von Trainer Massimiliano Allegri nach. Dem Trainer könnte nach Informationen von SPOX und GOAL seine zweite titellose Saison in Folge mit den Bianconeri zum Verhängnis werden.

Die Qualifikation für die Champions League geriet für Juve am Montag außer Reichweite: Der italienische Verband bestätigte einen Zehn-Punkte-Abzug wegen "finanzieller Unregelmäßigkeiten" im Verein - und in der Liga setzte es eine 1:4-Niederlage in Empoli.

Allegris defensiver Spielstil wurde außerdem in dieser Saison viel kritisiert, er soll vor allem zu den jüngeren Spielern im Turiner Kader kein gutes Verhältnis haben.

Die Klub-Verantwortlichen werden in den kommenden Tagen eine finale Entscheidung über Allegris Zukunft treffen.

Ohne die Aussicht auf Königsklassen-Fußball dürften einige Star-Spieler die Bianconeri im Sommer verlassen. Damit könnte eine neue Ära in Turin eingeleitet werden, denn auch auf dem Posten des Sportdirektors wird es aller Voraussicht nach eine Neubesetzung geben: Napolis Cristiano Giuntoli ist für die Stelle der Top-Kandidat.