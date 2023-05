Juventus: Keine Verlängerung mit Ángel Di María

Nach nur einem Jahr in Turin wird Di María Juventus voraussichtlich schon wieder verlassen.

Juventus Turin wird den Ende Juni auslaufenden Vertrag von Offensivspieler Ángel Di María nach Informationen von SPOX und GOAL nicht verlängern. Der Argentinier kann den italienischen Topklub im Sommer also voraussichtlich ablösefrei verlassen.

Das fortschreitende Alter des mittlerweile 35-jährigen Weltmeisters in Verbindung mit seinem hohen Gehalt hat bei den Verantwortlichen Juves für die Entscheidung gesorgt, die Zusammenarbeit mit Di María nicht fortzusetzen.

Die schwache Vorstellung des Linksfußes beim Europa-League-Aus in Sevilla vergangene Woche hat bei den Turinern das finale Argument für diese Vorgehensweise geliefert.

Dem Vernehmen nach schaut sich Di María daher bereits nach möglichen neuen Vereinen um. Der argentinische Nationalspieler würde gerne zumindest noch ein Jahr auf europäischem Top-Niveau und in der Champions League spielen.

In der jüngeren Vergangenheit wurde Di María immer wieder mit einem Transfer in Spaniens LaLiga in Verbindung gebracht. Dort war er von 2010 bis 2014 für Real Madrid aktiv.

© getty Ángel Di María war erst im vergangenen Sommer nach Turin gewechselt.

Ángel Di Maria: Weltmeister in Katar

Di María war vergangenen Sommer ablösefrei von Paris Saint-Germain zu Juventus gewechselt. Für die Italiener gelangen ihm bis dato acht Tore und sieben Vorlagen in 38 Pflichtspielen.

Das Highlight von Di Marías Saison fand aber bekanntlich nicht auf Vereinsebene, sondern bei der Nationalmannschaft statt: Bei der WM in Katar holte er gemeinsam mit Lionel Messi und Co. den Titel für Argentinien, beim Finalerfolg gegen Frankreich zählte Di María mit einem Tor und einer Vorlage zu den überragenden Akteuren.