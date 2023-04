Serie A: Gosens und Lautaro schießen Lazio ab - Scudetto-Matchball für Napoli!

Lazio Rom hat in der Serie A den Weg für den vorzeitigen Titelgewinn der SSC Neapel am 32. Spieltag geebnet. Der Hauptstadtklub unterlag am Sonntagmittag im Spitzenspiel bei Inter Mailand 1:3 (1:0), wobei der deutsche Nationalspieler Robin Gosens (83.) das zwischenzeitliche 2:1 erzielte.

Lazios Rückstand auf den souveränen Tabellenführer SSC Neapel beträgt damit weiterhin 17 Punkte.

Napoli kann am Sonntagnachmittag (JETZT im Liveticker) mit einem Sieg gegen US Salernitana den Abstand auf 20 Zähler vergrößern und damit erstmals seit 33 Jahren wieder den Scudetto erringen. Es stehen noch sechs Spieltage in der Serie A in dieser Saison auf dem Programm.

Serie A: Spitzengruppe der Liga

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Napoli 31 67:21 46 78 2. Lazio 32 50:24 26 61 3. Juventus 31 47:26 21 59 4. Internazionale 32 54:35 19 57 5. Milan 32 52:38 14 57 6. Roma 32 44:30 14 57

Der Brasilianer Felipe Anderson (30.) brachte Lazio in Führung, Lautaro Martinez (78.) erzielte den 1:1-Ausgleich für die Gastgeber und das 3:1 (90.). Der in der 71. Minute eingewechselte Gosens hatte zwölf Minuten später auf Vorarbeit des Belgiers Romelu Lukaku getroffen. Er verletzte sich allerdings bei der Aktion an der Schulter und musste das Feld wieder verlassen.

Inter belegt mit 57 Punkten den vierten Tabellenplatz vor Titelverteidiger AC Mailand und der AS Rom, die ebenfalls 57 Zähler auf ihrem Konto haben.