Serie A - Nach Erfolg vor Gericht: Juve mit spätem K.o. gegen Neapel

Nach dem Erfolg vor dem obersten Sportgericht Italiens hat Rekordmeister Juventus Turin in der Serie A eine bittere Niederlage kassiert und den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz verpasst. Spitzenreiter SSC Neapel unterlag die Alte Dame durch einen Treffer in der Nachspielzeit 0:1 (0:0), Juve bleibt mit 59 Punkten Dritter.

Neapel, das unter der Woche im Champions-League-Viertelfinale am italienischen Kontrahenten AC Mailand gescheitert war, führt die Tabelle mit jetzt 78 Punkten souverän vor Lazio Rom (61) an, das am Samstag gegen den FC Turin verloren hatte (0:1). Giacomo Raspadori sorgte für den Sieg der SSC (90.+3).

Die Richter beim Nationalen Olympischen Komitee CONI hatten am Donnerstag den Abzug von 15 Punkten gegen Juventus vorerst ausgesetzt.

Nun müssen die Turiner nun die neue Entscheidung des Berufungsgerichts des italienischen Fußball-Verbandes FIGC abwarten, der die ursprüngliche Strafe verhängt hatte.

Der Klub war Ende Januar mit dem Punktabzug bestraft worden. Juve soll Transfers zur künstlichen Aufbesserung seiner Bilanz genutzt haben.