Lazio Rom reagiert auf Eklat im Derby: Lebenslanges Stadionverbot für drei Anhänger

Lazio Rom hat auf den Skandal während des Derbys gegen die Roma reagiert und zieht drastische Konsequenzen.

Unter anderem hatte ein Lazio-Anhänger ein Trikot mit der Aufschrift "Hitlerson" und der Nummer 88 getragen. Ein Foto davon verbreitete sich in den sozialen Medien und sorgte in Italien für große Empörung. Zudem waren "Römische Grüße" aufgetaucht.

"Während des Spiels Lazio gegen Roma am Sonntag und in den darauffolgenden Tagen wurden drei Personen identifiziert, die ein Verhalten an den Tag legten, das nichts mit Anfeuerung zu tun hatte, sondern Formen von Diskriminierung und Antisemitismus erkennen ließ", schrieb der Verein auf seiner Seite.

Inzwischen wurden die Verantwortlichen mit Hilfe der Polizei identifiziert. "Dank der Zusammenarbeit zwischen der Società Sportiva Lazio, dem eigenen Sicherheitsdienst, den Ordnern und der Polizei, auch durch den Einsatz der Überwachungskameras im Stadio Olimpico, konnten eine Person, die das Trikot mit der Nummer 88 und der Aufschrift "Hitlerson" trug, und zwei weitere Personen, die demonstrativ den römischen Gruß zeigten, schnell identifiziert werden", heißt es weiter in der Mitteilung.

Lazio Rom kündigte daraufhin an, die betreffenden Personen nach Abschluss des Verwaltungsverfahrens "auf Lebenszeit aus dem Stadion zu verweisen".