Zlatan Ibrahimovic mit rührender Botschaft an todkranken PSV-Pressesprecher: "Ich liebe dich"

Stürmerlegende Zlatan Ibrahimovic von der AC Milan hat emotionale Worte an Thjis Slegers, den todkranken Pressesprecher der PSV Eindhoven, gerichtet. Dieser hatte den Schweden zu Beginn seiner Karriere maßgeblich unterstützt, was Ibrahimovic bis heute nicht vergessen hat.

"Natürlich. Ich werde mich für immer daran erinnern", erzählte der zugeschaltete Ibrahimovic in einer ESPN-Show, in der Slegers zu Gast war, über die erste Begegnung der beiden während Ibrahimovics Zeit bei Ajax Amsterdam (2001-2004). "Ich war verloren, jung, verwirrt und hatte niemanden." Dann habe Slegers, damals noch Journalist, Kontakt zu ihm hergestellt.

"In der Zeit hatte ich kein gutes Verhältnis zur Presse. Tatsächlich waren Journalisten meine Feinde", stelle Ibrahimovic klar. "Aber ich wurde von Thijs angesprochen. Wir trafen uns zum Essen und von diesem Moment an wurden wir richtig gute Freunde. Wir spielten Tennis, trafen uns und er half mir sehr. Er gab mir die Unterstützung, die ich brauchte."

Seine Worte an Slegers - diesem widmete der Schwede sogar eine Passage in seiner Biografie - schloss er mit den Worten: "Ich bin ihm dankbar für alles, was er für mich getan hat. Wir sind immer noch in Kontakt. Von dem Moment an, als wir uns trafen, hatte er einen Platz in meinem Herzen. Alles, was ich sagen möchte, ist: Thijs, mein Freund, ich liebe dich." In der Folge kämpften beide mit den Tränen.

PSV Pressesprecher: "Mir ist nicht mehr zu helfen"

Slegers leidet seit 2020 an Leukämie, auch eine Stammzellentherapie konnte trotz anfänglicher Erfolge keine Besserung bewirken. Stattdessen verschlechterte sich Slegers' Zustand und die Ärzte offenbarten ihm, dass sie ihm nicht mehr helfen können. Vor zwei Wochen wandte sich der PSV-Pressesprecher mit einer bewegenden Instagram-Botschaft an die Öffentlichkeit und löste eine Welle der Solidarität aus: "Uns bleibt nichts anderes übrig, als das Schicksal hinzunehmen."

In der ESPN-Sendung "Bloedverwanten voor Thijs" sollte nun auf die Bedeutung der Stammzellenspende hingewiesen werden. "Es läuft den Umständen entsprechend gut", sagte der 46-jährige Slegers zu seinem aktuellen Zustand und lobte die zunehmende Bereitschaft vieler Menschen, sich als potenzielle Spender registrieren zu lassen. "Mir ist nicht mehr zu helfen, anderen aber schon."