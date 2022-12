Kenan Yildiz startet bei Juventus Turin durch: Der Zopf ist jetzt bei den Erwachsenen

Das ehemalige Talent des FC Bayern München Kenan Yildiz sorgt in Italien für Furore: Nach seinem Debüt für die Reserve von Juventus Turin könnte dem 17-Jährigen bald der Sprung ganz nach oben gelingen - in Italien oder Portugal.

Im Alter von zehn Jahren durfte sich Kenan Yildiz erstmals so ein kleines bisschen wie ein großer Fußballprofi fühlen. Damals nahm der Sportartikelhersteller Adidas das Talent des FC Bayern München als einen der jüngsten Spieler überhaupt unter Vertrag. Sieben Jahre später wurde aus diesem Fußballprofi-Gefühl Realität - aber nicht beim FC Bayern, den hat er im Sommer verlassen.

Am Samstag debütierte Yildiz für die Reserve seines neuen Klubs Juventus Turin in der drittklassigen italienischen Serie C und machte somit sein erstes Spiel im Profifußball. Bei der 0:3-Niederlage gegen Virtus Verona wurde der 17-jährige Offensivallrounder mit dem markanten Zopf in der Schlussphase eingewechselt.

Zuvor waren ihm für Juves hauseigene U19 in 17 Pflichtspielen neun Tore und fünf Assists gelungen. Das Debüt bei der Reserve, die sich offiziell "Juventus Next Gen" nennt, dürfte nur ein Zwischenschritt nach ganz oben sein. In italienischen Medien wird bereits spekuliert, dass Yildiz demnächst zur Serie-A-Mannschaft stoßen könnte. Laut Sky soll sich unterdessen der ungeschlagene portugiesische Tabellenführer Benfica Lissabon um eine sofortige Verpflichtung bemühen.

Warum Kenan Yildiz den FC Bayern München verließ

Im September debütierte Yildiz darüber hinaus für die türkische U21-Nationalmannschaft. Spielberechtigt wäre der gebürtige Regensburger aber auch für Deutschland. Nach Karriereanfängen beim SSV Jahn Regensburg spielte Yildiz insgesamt zehn Jahre lang in der Jugend des FC Bayern. Er war Teil des vielversprechenden 2005er-Jahrgangs, dem auch Paul Wanner und Arijon Ibrahimovic angehören. Während sich seine beiden ehemaligen Kollegen an die Profimannschaft des FC Bayern anpirschen, wählte Yildiz im Sommer einen anderen Weg.

"Yildiz ist ein junger, talentierter Spieler, den wir gerne weiter auf seinem Weg begleitet hätten", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic beim Abschied. "Seinen finanziellen Forderungen konnten und wollten wir allerdings nicht entsprechen." Der FC Barcelona und Juventus lieferten sich daraufhin ein Wettbieten mit dem besseren Ende für die Italiener, die ihn bis 2025 unter Vertrag nahmen.

© imago images Kenan Yildiz verzeichnete in der Hinrunde bei Juventus Turins U19 in 17 Pflichtspielen neun Tore und fünf Assists.

Kenan Yildiz: Gute Argumente für Benfica und Juve

In Deutschland wurde der Offensivallrounder bereits mit Mesut Özil verglichen, in Italien wird Paul Pogba als Referenzgröße herangezogen. Die italienische Tuttosport und der englische Guardian nahmen ihn in ihre Listen der talentiertesten Fußballer der Welt auf. Der 1,85 Meter große Yildiz kann als Zehner, Stürmer oder auf den Flügeln spielen. Er ist stark im Dribbling und beweist Zug zum Tor, bisweilen agiert er in seinen Aktionen aber noch zu wild.

Nun steht er offenbar vor der schwierigen Wahl: Benfica oder Juventus? Gute Argumente gibt es für beide Seiten. Das angeblich interessierte Benfica ist bekannt für ausgezeichnete Nachwuchsarbeit und Bereitschaft, junge Talente zu fördern. Bei der Weltmeisterschaft in Katar spielten sich beispielsweise Goncalo Ramos und Enzo Fernandez in den Fokus.

Aber auch Juve vertraut vermehrt auf Talente - und muss das wegen der verheerenden finanziellen Situation demnächst womöglich gezwungenermaßen noch mehr tun. Zuletzt gelang den Mittelfeldspielern Fabio Miretti (19) und Nicolo Fagioli (21) der Sprung von der eigenen Jugend über die Reserve zu den Profis. Beide debütierten bereits mit 17 Jahren. Dafür hätte Yildiz noch knapp vier Monate Zeit, Anfang Mai feiert er seine Volljährigkeit.