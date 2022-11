Juventus Turin: Präsident Andrea Agnelli und Vize Pavel Nedved legen Ämter nieder

Bei Juventus Turin endet eine Ära: Wie der Verein am Montag bekannt gab, räumen nicht nur der langjährige Präsident Andrea Agnelli und Vize Pavel Nedved ihre Posten bei der Alten Dame. Vielmehr ist der gesamte Vorstand von Juve zurückgetreten.

Der Rücktritt, darunter auch jener von Geschäftsführer Maurizio Arrivabene, wurde auf einer außerordentlichen Sitzung bestätigt. Arrivabene, früher Teamchef beim Formel-1-Rennstall Ferrari, wird aber noch solange im Amt bleiben, bis eine neue Führungsriege innerhalb der kommenden Monate übernimmt. Auch eine Veränderung der Vereinsstruktur sei geplant.

Die Einbindung des Gremiums in die von der Turiner Staatsanwaltschaft wegen Bilanzfälschung eingeleiteten Prisma-Ermittlungen und die jüngsten Einwände der italienischen Börsenaufsichtsbehörde Consob, die eine Überprüfung des zu genehmigenden Jahresabschlussentwurfs und eine zweimalige Verschiebung der für den 27. Dezember anberaumten Aktionärsversammlung zur Folge hatten, führten zu dem einstimmigen Beschluss. 16 Angeklagten droht ein Prozess, dazu zählen Agnelli, Arrivabene und Nedved.

Unter anderem geht es um Untersuchungen der Staatsanwaltschaft wegen des Gehaltsverzichts von Spielern und Trainer Maurizio Sarri im Jahr 2020. Auf diesen hatte sich die sportliche Leitung mit der Mannschaft wegen der Coronapandemie verständigt. Dabei sind die Ermittler auf Unregelmäßigkeiten gestoßen.

Juventus Turin: Ära Andrea Agnelli ist beendet

Finanziell ist der an der Mailänder Börse notierte Verein angeschlagen, im letzten Geschäftsjahr sammelte Juve einen Verlust von 254 Millionen Euro an. Agnelli hatte das Millionen-Minus mit der Corona-Pandemie erklärt.

Zumindest sportlich war Juve zuletzt im Aufwind, zwar verpasste die "Alte Dame" die K.o.-Runde in der Champions League, in der Serie A gewann Turin bis zur WM-Pause allerdings sechs Spiele in Serie.

Agnelli, der als großer Verfechter der Super League gilt, wurde 2010 zum Juventus-Präsidenten gewählt. Unter seiner Leitung hat Juve von 2012 bis 2020 neun Mal in Folge den Scudetto gewonnen. Ingesamt holte Juve unter Agnelli 19 Titel.