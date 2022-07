Atalanta Bergamo und die Leihspieler-Armee: Leihen und leihen lassen

Kein Profiklub der Welt hält sich eine größere Leihspieler-Armee als Atalanta Bergamo. Es handelt sich um ein Geschäftsmodell, das auch die neuen FIFA-Regularien kaum stoppen wird.

Am 1. Juli vergrößerte sich der Kader von Atalanta Bergamo auf einen Schlag um 58 Spieler: Sie alle kehrten von Leihen zurück und kamen eher nicht, um zu bleiben. Sie kamen, um schnellstmöglich weitergereicht zu werden. Viele europäische Klubs halten sich Leihspieler-Armeen - in Sachen Mannstärke ist Atalantas schon seit Jahren die mächtigste.

Die berühmtesten Rückkehrer dieses Sommers waren wohl Stürmer Sam Lammers, der bei Eintracht Frankfurt enttäuschte. Und Keeper Pierluigi Gollini, dem es bei Tottenham Hotspur nicht besser erging. Lammers hat in der Zwischenzeit noch keinen neuen Klub gefunden, Gollini bei der AC Florenz unterschrieben.

Von NEC Nijmegen machte ein Deutsch-Brasilianer namens Rodrigo Guth eine Stippvisite in Bergamo und wurde direkt an Fortuna Sittard weitergereicht. Ein Ivorer mit dem lustigen Namen Emmanuel Latte Lath kam von SPAL Ferrara und verschwand dann zum FC St. Gallen. Mit 23 Jahren ist es bereits die achte Leihe des Stürmers.

Atalantas Leihspieler-Armee ist ein Geschäftsmodell. Dank eines guten Scoutings und einer herausragenden Akademie sammelt der Serie-A-Klub haufenweise talentierte Spieler, die so lange verliehen werden, bis sie die Profimannschaft verstärken oder eine Ablösesumme abwerfen. Die vier teuersten Abgänge der Klubgeschichte stammen alle aus der eigenen Jugend und waren alle zunächst verliehen, ehe sie verkauft wurden: Dejan Kulusevski (heute Tottenham), Franck Kessie (FC Barceleona), Alessandro Bastoni (Inter Mailand) und Andrea Conti (Sampdoria Genua).

Atalanta Bergamo: Zahlen zur Leihspieler-Armee

In diesem Sommer gelang Atalanta, das in der vergangenen Saison als Tabellenachter die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb verpasste, bisher noch kein großes Geschäft: Insgesamt sieben Leih-Rückkehrer wurden verkauft, nur bei den Eigengewächsen Filippo Melegoni und Enrico Del Prato sprangen Gewinne in niedrigen Millionenhöhen heraus. Die in jungen Jahren von extern verpflichteten Matteo Lovato und Arkadiusz Reca verkamen sogar zu Verlustgeschäften.

Seit Beginn dieser Transferperiode hat Atalanta 26 Spieler verliehen, nur an neun der bisherigen 24 Juli-Tage hat der Klub keinen Leih-Wechsel abgeschlossen. Dazu kommen sechs bereits bestehende Leihen. Innenverteidiger Cristian Romero wurde beispielsweise vergangenen Sommer für zwei Jahre abgegeben. Ein gewisser Tommaso Cavalli spielt bereits seit drei Jahren per Leihe beim Drittligisten US Fiorenzuola.

Mit einer Mannstärke von 32 hat Atalanta aktuell die größte Leihspieler-Armee aller Profiklubs weltweit. Und sie dürfte in den kommenden Tagen weiter anwachsen, denn aktuell umfasst der Profikader noch 40 Spieler.

Zweiter in der Leihspieler-Weltrangliste ist derzeit Inter Mailand mit 20. Vorne dabei sind ansonsten noch einige russische und ukrainische Klubs, deren Spieler wegen des Krieges unter vereinfachten FIFA-Konditionen wechseln dürfen. Der in dieser Hinsicht lange äußerst engagierte FC Chelsea hat aktuell nur drei Spieler verliehen. Deutscher Spitzenreiter ist übrigens RB Leipzig mit acht.

Leih-Desaster! ManUnited-Star kassiert vernichtende Kritik © imago images 1/21 Welche Leihspieler haben in den europäischen Top-Ligen in der vergangenen Saison besonders enttäuscht? Eine Auswahl. © imago images 2/21 Reinier (von Real Madrid zu Borussia Dortmund): Die zweijährige Leihe des 20 Jahre alten Offensivspielers war eine große Enttäuschung. Weder Lucien Favre, noch Edin Terzic und Marco Rose konnten wirklich etwas mit dem Brasilianer anfangen. © imago images 3/21 In der zurückliegenden Saison gelang ihm in 20 Einsätzen kein einziger Scorerpunkt. Real zahlte 2020 für Reinier 30 Millionen Euro an Flamengo, sein Vertrag läuft bis 2026. Vermutlich streben die Madrilenen eine weitere Leihe an. © imago images 4/21 Marin Pongracic (vom VfL Wolfsburg zu Borussia Dortmund): Sollte frischen Wind in die BVB-Defensive bringen, das klappte jedoch überhaupt nicht. Fiel mehr durch unseriöses Verhalten neben dem Platz als durch gute Leistungen auf. © imago images 5/21 In einem Twitch-Interview sprach er unter anderem über die Knieprobleme von Mats Hummels und die lange Ausfallzeit von Erling Haaland - Interna, die nicht in die Öffentlichkeit gehören. Kehrt nun nach Wolfsburg zurück, wo er noch bis 2024 Vertrag hat. © imago images 6/21 Ozan Kabak (vom FC Schalke 04 zu Norwich City): Für den türkischen Innenverteidiger setzte sich seine ganz persönliche Horror-Serie auch in der Premier League fort. Nach Abstiegen mit Stuttgart und Schalke erwischte es ihn auch bei Norwich. © imago images 7/21 Stammspieler war er während der Saison nur phasenweise, zwischenzeitlich bremsten ihn auch Verletzungen aus. Bei Schalke ist er bis 2024 gebunden, aber viel zu teuer für das Budget. Er soll unbedingt abgegeben werden, Abnehmer gibt es aber noch keinen. © imago images 8/21 Sam Lammers (von Atalanta Bergamo zu Eintracht Frankfurt): Der 25 Jahre alte niederländische Stürmer kostete den Europa-League-Sieger eine Leihgebühr von 3,6 Millionen Euro. Der Leistungsnachweis: 794 Minuten, zwei Tore. © imago images 9/21 Auf eine feste Verpflichtung verzichtete die Eintracht in der Folge verständlicherweise. Lammers Vertrag in Bergamo läuft noch bis 2025. © imago images 10/21 Tanguy Ndombele (von Tottenham Hotspur zu Olympique Lyon): Der neue Trainer Antonio Conte sortierte den Kader im Winter neu. Mit Rodrigo Bentancur kam ein neuer Mittelfeldspieler, dafür musste der 25-jährige Ndombele weichen. © imago images 11/21 Der Tottenham-Rekordeinkauf kehrte für eine Leihgebühr von 1,4 Millionen Euro zu seinem Jugendklub zurück, knüpfte dort aber nicht an die einst gezeigten Leistungen an. Nun kehrt er zurück, soll laut Times aber trotz Vertrages bis 2025 verkauft werden. © imago images 12/21 Bryan Gil (von Tottenham Hotspur zum FC Valencia): Genau wie Ndombele gab Tottenham im Winter auch den 21-jährigen Linksaußen per Leihe ab. Auch er enttäuschte bei seinem neuen Klub - in 17 Pflichtspielen gelang ihm nur ein Tor. © imago images 13/21 Wie Diario AS berichtet ist Real Sociedad San Sebastian dennoch an einer Verpflichtung interessiert - entweder fest oder per Leihe. Für Gil wäre es eine Rückkehr ins Baskenland, wo er in der Saison 2020/21 für Eibar überzeugte. © imago images 14/21 Saul Niguez (von Atletico Madrid zum FC Chelsea): Der 27-jährige Mittelfeldspieler kam für eine Leihgebühr von fünf Millionen Euro, erwies sich aber nicht als Verstärkung. Die meisten seiner 23 Einsätze machte er in den Pokalwettbewerben. © imago images 15/21 Eine Weiterverpflichtung kommt wohl nicht in Frage, die 35 Millionen Euro Kaufoption ließ Chelsea verstreichen. Saul wird somit zu Atletico zurückkehren, wo er noch bis 2026 gebunden ist. © imago images 16/21 Anthony Martial (von Manchester United zum FC Sevilla): Bei United konnte er sich in seinen sechseinhalb Jahren nie nachhaltig durchsetzten. Im Winter wurde er nach Sevilla verliehen, wo er sein Potenzial auch nicht abrief. © imago images 17/21 In zwölf Pflichtspielen gelang ihm ein Tor. "Er hat nicht so gespielt, wie wir es wollten. Ich will nicht sagen, dass er es nicht versucht hat, aber es hat nicht funktioniert", sagte Sevilla-Präsident Pepe Castro. Bei United hat er noch Vertrag bis 2025. © imago images 18/21 Adama Traore (von den Wolverhampton Wanderers zum FC Barcelona): Kehrte im Zuge der winterlichen Transferoffensive zu seinem Jugendklub zurück, setzte seine körperliche Wucht dort aber nicht gewinnbringend ein. © imago images 19/21 Die Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro ließ Barca verstreichen, weshalb Traore nach Wolverhampton zurückkehrt. Sein Vertrag beim Premier-League-Klub läuft noch bis 2023. © imago images 20/21 Donny van de Beek (von Manchester United zum FC Everton): Der Mittelfeldmann war 2020 für 39 Mio. Euro zu United gekommen, ehe er nach eineinhalb enttäuschenden Jahren im Winter weiterzog. Bei Everton knüpfte er aber auch nicht an die Leistungen an, ... © imago images 21/21 … die er bei seinem Jugendklub Ajax gezeigt hatte. Sein Vorteil: Bei seiner Rückkehr zu United trifft er nun auf seinen Ex-Coach Erik ten Hag, der dem 25-jährigen Mittelfeldspieler dem Vernehmen nach eine neue Chance geben will.

Die neuen Leihspieler-Regeln der FIFA

Der Weltverband FIFA setzt sich unterdessen für ein Leihspieler-Abrüsten ein. Seit dem 1. Juli darf ein Klub nur noch acht Leihgeschäfte pro Saison abschließen, ab 2023 sieben und ab 2024 sechs. Spieler bis zum Alter von 21 Jahren sowie vom verleihenden Klub selbst ausgebildete Spieler sind von den Beschränkungen aber ausgenommen. Bei Atalanta trifft diese Ausnahme auf die meisten potenziellen Kandidaten zu.

Eine weitere neue FIFA-Regel besagt, dass Klubs höchstens drei Profis gleichzeitig an einen bestimmten Verein verleihen dürfen. Für Atalanta dürfte auch das kein Problem sein: Mehr als vier Spieler verlieh Atalanta in der vergangenen Saison an keinen anderen Klub - so viele waren es bei US Cremonese, das übrigens auch dank dieser Unterstützung in die Serie A aufstieg.

Viel eher trifft diese Regelung Klubs mit Kooperationspartnern oder internationale Konstrukte wie die City Football Group mit seinem weltweiten Imperium um Flaggschiff Manchester City. Auch bei den Gedankenspielen des FC Bayern München über einen möglichen Kooperationsklub ist diese Regelung Thema. Gute Beziehungen pflegt der FC Bayern beispielsweise zum österreichischen Bundesligisten Austria Klagenfurt, an den aktuell das chinesische Torwart-Talent Shaoziyang Liu verliehen ist.