Serie A: Inter Mailand springt an die Tabellenspitze

Inter Mailand hat zumindest für eine Nacht die Tabellenführung in der italienischen Serie A übernommen.

Der Titelverteidiger setzte sich am Samstagabend im Topspiel gegen die AS Rom mit 3:1 (2:0) durch und schob sich mit nun 72 Punkten am bisherigen Spitzenreiter und Stadtrivalen AC Mailand (71) vorbei. Milan kann jedoch mit einem Sieg am Sonntag bei Lazio Rom die Tabellenführung zurückerobern.

Denzel Dumfries (30.) und Marcelo Brozovic (40.) per sehenswertem Schlenzer brachten Inter bereits vor dem Seitenwechsel in Führung. Lautaro Martinez erhöhte (52.) im Giuseppe-Meazza-Stadion, für Rom traf der ehemalige Dortmunder Henrich Mchitarjan (85.). Für Inter war es der vierte Ligasieg in Folge. Der deutsche Nationalspieler Robin Gosens wurde in der 72. Minute eingewechselt.

Serie A: Die aktuelle Tabelle