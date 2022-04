Juventus Turin folgt Inter ins Pokalfinale

Titelverteidiger Juventus Turin ist Inter Mailand ins Finale des italienischen Fußball-Pokals gefolgt und darf weiter von seinem 15. Titel träumen. Im Halbfinal-Rückspiel gegen den Erzrivalen AC Florenz setzte sich der Rekord-Pokalsieger 2:0 (1:0) durch und ließ nach dem 1:0 aus dem ersten Duell keine Zweifel am Weiterkommen zu.

Federico Bernardeschi (32.) und Danilo (90.+4) trafen am Mittwoch für Juve, das im Endspiel am 11. Mai in Rom Inter herausfordert. Der Meister hatte am Dienstag mit einem fulminanten 3:0 im Stadt-Derby gegen AC Mailand triumphiert und war ins Finale eingezogen. Inter hat den Pokal insgesamt bereits siebenmal gewonnen - allerdings zuletzt im Jahr 2011.