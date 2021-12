Serie A: Siebter Streich für Inter - Milan überholt Neapel

Inter Mailand hat seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Serie A dank des Treffers von Denzel Dumfries behauptet. Der niederländische Nationalspieler sorgte beim 1:0 (1:0) über den FC Turin in der 30. Minute für den Siegtreffer und den siebten Dreier in Folge.

Inter liegt mit 46 Punkten weiter auf dem Platz Eins, erster Verfolger ist seit Mittwoch Lokalrivale AC Mailand. Die Rossoneri gewannen beim FC Empoli 4:2 (2:1) und zogen an der SSC Neapel vorbei, die Spezia Calcio 0:1 (0:1) unterlag. Milan steht bei 42 Punkten, Neapel bei 39.

Franck Kessie (12./42) traf doppelt für Milan, Neapel unterlag durch ein Eigentor von Juan Jesus (37.). Die Serie A nimmt nach der Winterpause am 6. Januar den Spielbetrieb wieder auf.