AS Rom: Die Erfolgsgeschichte des Flüchtlings Ebrima Darboe

Vor fünfeinhalb Jahren machte sich Ebrima Darboe auf den Weg nach Europa. Bei der Roma kickt er nun unter keinem Geringeren als Jose Mourinho.

Auf einmal ging es in der Fußball-Karriere von Ebrima Darboe ganz schnell: Im Mai 2021 spielte der 20-Jährige zum allerersten Mal in der Serie A für die Roma. Sieben Minuten durfte er seinerzeit bei der 0:2-Niederlage gegen Sampdoria ran. Die Fortsetzung einer nur allzu beeindruckenden Laufbahn, die seither nochmal rasant an Fahrt aufgenommen hat.

Nur vier Tage später folgte dann nämlich ein noch größeres Highlight für den jungen Mann aus Gambia, als er im Europa-League-Halbfinale gegen Manchester United nach einer halben Stunde bereits eingewechselt wurde - mit 19 Jahren. Es war der vorläufige Höhepunkt der ungewöhnlichen Laufbahn eines Teenagers, der für seinen Traum vom Leben als Fußballer viel auf sich nahm.

Denn wenn man seinen bisherigen Werdegang kurz und knapp auf den Punkt bringen müsste, böte sich die Überschrift "Vom Flüchtlingsboot ins Europa-League-Halbfinale" an. Diese Formulierung verkürzt allerdings stark, denn zwischen der Ankunft von Darboe in Italien im Alter von 14 Jahren als, wie es in der Behördensprache so nüchtern heißt, 'unbegleiteter Minderjähriger' und seinem Einsatz gegen United liegt noch einiges: das Einleben in einem neuen Land, in einer neuen Familie, das Hoffen, das Trainieren und die vielen kleinen Fortschritte, die Darboe in den vergangenen fünfeinhalb Jahren gemacht hat.

Ebrima Darboe: Der Traum vom Fußballprofi

Fußballprofi wollte Ebrima Darboe bereits in Gambia werden. "Ich hatte diesen Traum schon, als ich ein kleiner Junge war", gestand er Sky Sport Italia . "Aber in Afrika ist es schwer, Fußball auf Top-Niveau zu spielen", ergänzte er.

In ihm reifte der Entschluss, sein Heimatland schon früh zu verlassen, um seinem Traum in Europa nachzujagen und gleichzeitig für seine Familie sorgen zu können. "Es war nicht leicht, ein Visum für mich zu bekommen, was meine Eltern auch versucht haben. Deshalb hatte ich keine andere Wahl und bin mit zwei Freunden einfach abgehauen", erzählte Darboe, der in Bakoteh zur Welt kam.

In einem Video, welches er Ende 2020 auf seinem Facebook-Profil hochlud, sprach er schließlich Klartext über seine Anfangszeit: "Viele von uns sind losgezogen und niemals angekommen."

Zudem verlor der heute 20-Jährige früh seinen Vater, wuchs ohne große Perspektive auf. Einzig das Spiel mit dem Ball und viele Träume standen ihm zu Beginn zur Seite.

© getty Ebrima Darboe feierte unter Jose Mourinhos Vorgänger Paulo Fonseca sein Serie-A-Debüt.

Roma-Talent Darboe über Karriere: "Es war hart"

Zunächst landete Darboe in Libyen, wo er in einer Flüchtlingsunterkunft unterkam und eine harte Zeit durchlebte. Vor Hunger und Krieg flüchtend ging es von dort mit dem Boot nach Italien, wo er mit 14 ankam und nur noch 50 Kilogramm wog - trotz 1,80 Meter Körpergröße. Nach einiger Zeit in einem Flüchtlingscamp und durch die Unterstützung eines Sozialarbeiters fand sich in Rieti, nordöstlich von Rom, eine Familie, die den Teenager aufnahm. "Ich weiß, dass sie heute alle zuschauen", zeigte sich Darboe nach dem angesprochenen United-Duell stolz auf das bislang Erreichte.

Gleichzeitig war dies für ihn der Moment, um kurz innezuhalten und auf seinen steinigen Weg aus Gambia ins EL-Halbfinale zurückzublicken. "Es war hart. Aber dank Gott und dank Italien bin ich in eine Pflegefamilie gekommen", sagte er.

Mourinhos Sprüche: "Bodö auf MotoGP-Bike, wir auf dem Fahrrad" © getty 1/34 Jose Mourinho hat sich in der Conference League mit der Roma bis auf die Knochen blamiert. Die Italiener unterlagen beim norwegischen Klub Bodo/Glimt mit 1:6. Anschließend ging Mou mit seiner eingesetzten B-Elf hart ins Gericht. © getty 2/34 "Es schien, als ob Solbakken auf einem MotoGP-Bike unterwegs war, während unsere Spieler auf einem Fahrrad saßen. Als ich sagte, dass wir im Vatikan beten müssen, dass wir keine Verletzungen bekommen, wusste ich, wovon ich sprach." © getty 3/34 Und der Portugiese ergänzte sarkastisch: "Das einzig Gute ist, dass man mich jetzt nicht mehr fragen wird, warum ich immer die gleichen Spieler einsetze. Eine solche Niederlage hinterlässt Wunden." © getty 4/34 Bei einer virtuellen Fragerunde "Game on with Mourinho", veranstaltet vom Tottenham-Sponsor AIA, wurde er gefragt, wie er mit Kritik an seiner Person umgehe und verglich das mit der NASA. © getty 5/34 "Niemand diskutiert Raketen-Wissenschaft mit den Leuten von der NASA. Aber sie denken, dass sie mit einem der wichtigsten Trainer in der Geschichte über Fußball diskutieren können. Das ist das Schöne am Fußball. Ich habe das akzeptiert." © getty 6/34 Nach dem 2:1-Sieg von Liverpool gegen Tottenham hat sich Jose Mourinho über das Verhalten von Jürgen Klopp beschwert. "Wenn ich mich so aufführe wie er, fliege ich auf jeden Fall raus", sagte Mou. © getty 7/34 Und Mourinho weiter: "Aus irgendeinem Grund gelten für mich andere Regeln. Die Schiedsrichter lassen ihm einfach alles durchgehen." © getty 8/34 Als TV-Experte über die Titelkandidaten der Premier League: "Manchester City, Tottenham, Liverpool und noch Man City's B-Mannschaft." © getty 9/34 "Herr Bonucci und Herr Chiellini könnten beide an der Harvard-Universität unterrichten, wie man als Innenverteidiger spielt. Fantastisch, absolut fantastisch." © getty 10/34 "Seine Leistung war gut, aber nur deswegen, weil er auf meiner Seite gespielt hat. Ich habe für ihn gedacht, ich habe seine Leistung angeleitet. Ich habe jede einzelne Entscheidung für ihn getroffen." Mou über United-Verteidiger Luke Shaw. © getty 11/34 Er hält drei Finger in die Höhe: "Wissen Sie, was das ist? Es heißt 3:0, aber es bedeutet auch drei Meistertitel . Ich habe mehr gewonnen als die anderen 19 Trainer zusammen. Also zeigen Sie Respekt, Mann!" (nach dem 0:3 gegen Tottenham im August 2018) © getty 12/34 "Please don’t call me arrogant, but I’m a European champion and I think I’m a special one." (bei seiner Vorstellung in Chelsea, der Mythos ist geboren) © getty 13/34 "Wir haben Top-Spieler und, entschuldigen Sie, wenn ich arrogant bin, wir haben einen Top-Trainer." © getty 14/34 "Ich habe nicht gesagt, dass ich der Beste bin. Ich kenne nur keinen Besseren." © getty 15/34 "Wenn ich einen einfachen Job gewollt hätte, dann wäre ich in Portugal geblieben - wunderschöne blaue Stühle, den Champions League Pokal, Gott und direkt hinter Gott, Ich." © getty 16/34 "Druck? Was für ein Druck? Druck ist, wenn arme Menschen sich dumm und dämlich arbeiten, um ihre Familie ernähren zu können. Im Fußball gibt es keinen Druck." © getty 17/34 "Wenn ich hier in den nächsten Monaten gefeuert werde, bin ich Millionär und übernehme eben in ein paar Monaten einen anderen Klub." (über einen eventuellen Rauswurf beim FC Chelsea - eine Abfindung von 30 Millionen Pfund stand angeblich im Raum) © getty 18/34 "Wenn ich sagen würde, was ich über den Schiedsrichter denke, wäre meine Karriere sofort vorbei." (über den Schiedsrichter Wolfgang Stark nach einer Champions-League-Niederlage gegen Barcelona) © getty 19/34 "Wenn ich in Barcelona gehasst werde, dann ist das deren Problem, und nicht meins. Angst ist ein Wort, das es in meinem Fußball-Wortschatz nicht gibt." © getty 20/34 "Der Zweite ist immer nur der Erste der Letzten. Da ist es egal, ob man zehn Punkte zurückliegt oder 500 Tore erzielt hat." © getty 21/34 "Er spielt, weil ich keinen anderen habe. Wenn man keinen Hund zum Jagen hat, muss man eine Katze mitnehmen." (Über Karim Benzema) © getty 22/34 "Der Unterschied zwischen mir und Pellegrini ist, wenn mich Real rauswirft, werde ich nicht den FC Malaga trainieren." © getty 23/34 "Es ist eine Tatsache, dass der Referee aus einem Land kommt, in dem es keinen Fußball gibt." (nach einer Niederlage mit Chelsea, der Schiedsrichter kam aus Luxemburg) © getty 24/34 "Nachdem ich den FC Porto zum Champions-League-Sieg geführt hatte, bin ich gegangen. Del Neri kam und wurde nach 15 Tagen gefeuert." © getty 25/34 "Das soziale Leben mit der Mannschaft ist gleich Null. Khedira lebt mit Özil und Özil mit Khedira. Ihre Integration ist nicht einfach, obwohl wir eine junge, freundliche und angenehme Truppe sind." © getty 26/34 "Als Inter-Trainer fühle ich mich wie Robin Hood. Aber auch Jesus Christus wurde nicht von allen geliebt. Welche Hoffnung bleibt da also noch für mich?" © getty 27/34 "Gott denkt bestimmt, dass ich ein geiler Typ bin, deswegen hat er mir so viel gegeben." © getty 28/34 "Meine Frau mag nicht, wenn ich zu Hause bin. Deswegen verbringen meine Mannschaften die Nacht vor den Heimspielen im Hotel." © getty 29/34 "Ich will keinen Spieler, der ein perfekter Mann ist und einen fantastischen Charakter hat. Das ist der Typ, den ich für meine Tochter als Mann will." © getty 30/34 "Wenn mein Leben verfilmt wird, wäre George Clooney die ideale Besetzung. Er ist ein fantastischer Schauspieler und meine Frau glaubt, er sei perfekt." © getty 31/34 "Ich bin die neunteinflussreichste Person der Welt, vor Obama. Auf welchem Platz steht meine Frau? Sie müsste mindestens achte sein. Ich bin nicht der Chef zu Hause." © getty 32/34 "Meine Trainer-Laufbahn ist mit der von Frank Rijkaard nicht zu vergleichen. Er hat nichts gewonnen, ich eine ganze Menge." © getty 33/34 "Barcelona hat einen großen Klub, aber in 200 Jahren Geschichte haben sie nur einen Europapokal geholt. Ich trainiere erst seit wenigen Jahren und habe genauso viel gewonnen." © getty 34/34 "Junge Spieler sind ein bisschen wie Melonen. Nur wenn du sie öffnest und probierst, bist du dir 100 Prozent sicher, ob die Melone gut ist."

Sportlich ging die Reise bei einer Amateurmannschaft in Rieti weiter, wo er Miriam Peruzzi, einer bekannten Spielerberaterin mit engem Draht zur Roma über den Weg läuft. "Als ich Ebrima zum ersten Mal sah, da war mir sofort klar, dass er über hervorragende taktische Fähigkeiten verfügt", so Peruzzi im Gespräch mit Calciomercato.com. Über sie nutzte Darboe schließlich seine Chance.

Dank seiner fußballerischen Qualitäten fand er sich in der Fußballschule 'Young Rieti' schnell zurecht und glänzte im Probetraining bei der Roma. Darboe überzeugte und lief in der Folge für die Jugendteams der Giallorossi auf.

Auch der damalige Roma-Coach Paulo Fonseca erkannte das Talent des Jungen aus Gambia schnell. "Es ist selten, einen Jungen zu finden, der so selbstbewusst und ruhig am Ball ist", so Fonseca. Er verhalf Darboe schließlich zum Profidebüt ...

Roma-Talent Darboe bald wichtiges Puzzleteil für Mourinho?

Für den defensiven Mittelfeldspieler, der läuferisch stark ist, sollten die ersten Einsätze auf allerhöchstem Niveau natürlich erst der Anfang sein. Seit dieser Saison steht Startrainer Jose Mourinho für die Roma an der Seitenlinie - womit mit Sicherheit ein weiterer Traum für Ebrima Darboe in Erfüllung ging.

Bislang kommt der Youngster unter The Special One nur zu sporadischen Einsatzminuten. Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante und Jordan Veretout bilden das Trio, welches im Zentrum des Mittelfeldes gesetzt ist.

Doch Mourinho hat längst betont, dass Darboe die Zukunft gehört. Der einstige Flüchtling aus Gambia ist bis 2023 an die Römer gebunden und hat aber auch längst die Blicke anderer Klubs auf sich gezogen - unter anderem die von Mous Ex-Klub Tottenham.

"Wenn er bleibt, dann, weil er unter Mourinho eine Chance haben könnte", sagte seine Beraterin Peruzzi unlängst: "Andernfalls wird er den Verein und Italien verlassen."