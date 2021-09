Serie A: SSC Neapel weiter mit weißer Weste - Lazio entgeht Pleite

Die SSC Neapel bleibt in der Serie A auch nach fünf Runden die einzige Mannschaft mit weißer Weste. Die Süditaliener siegten bei Sampdoria Genua 4:0 (2:0) und verdrängten Meister Inter Mailand nach nur einem Tag an der Spitze wieder vom ersten Platz.

Der Klub des momentan verletzten Ex-Nationalspielers Diego Demme liegt mit der Optimalausbeute von 15 Punkten zwei Zähler vor dem Titelverteidiger und dem AC Mailand.

Neapels erfolgreichster Spieler in Genua war Victor Osimhen. Der 22 Jahre alte Nigerianer brachte die Gäste zunächst früh in Führung (10.) und sorgte fünf Minuten nach der Pause mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 auch für die Entscheidung.

Die weiteren Treffer des Ex-Meisters erzielten der Spanier Fabian Ruiz (39.) und der Pole Piotr Zielinski (59.).

Im zweiten Spiel des Abends verhinderte Lazio Rom um Superstar Ciro Immobile eine Niederlage beim FC Turin in letzter Minute. Den Führungstreffer der Turiner durch den früheren Schalker Marko Pjaca (76.) glich Immobile per Elfmeter in der Nachspielzeit (90.+1) aus.

Die Tabelle der Serie A