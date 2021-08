Serie A: So seht ihr die Saison 2021 live im TV und Livestream

Am Samstag beginnt in der Serie A die neue Spielzeit. Wir zeigen Euch wo Ihr die Spiele aus der höchsten italienischen Liga live im TV und im Livestream sehen könnt.

Ausgewählte Spiele der Serie A im Livestream sehen - Jetzt den DAZN-Gratismonat sichern!

Ganz Italien ist im Fußballfieber! Verantwortlich dafür ist die italienische Nationalmannschaft, die Squadra Azzurra, die bei der Europameisterschaft in diesem Jahr den Titel gewann und dazu noch mit ihrer Art, Fußball zu spielen, begeisterte. Die Euphorie in Italien wird sich sicher auch in der Serie A bemerkbar machen.

Serie A, 2021/22: Beginn, Spieltage, Infos

Ale letzte der großen europäischen Ligen startet die Serie A am Samstag, 21 August, in die Saison 2021/22. Es ist die 90. Spielzeit seit Bestehen der Liga. In dieser sind auch einige Stars der italienischen EM-Mannschaft zu bewundern, wie etwa die beiden Abwehr-Routiniers Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini bei Juventus Turin. Dort spielt mit Cristiano Ronaldo auch der Superstar der Liga.

Nach der mit Platz vier enttäuschenden Saison 2020/21 wird Juventus Turin einen Großangriff Richtung Titel machen. Leicht wird es den Norditalienern die Konkurrenz aber nicht machen. In erster Linie sind dort die beiden Mailänder Klubs Inter und AC zu nennen, aber auch Atalanta Bergamo mit Nationalspieler Robin Gosens ist erneut eine starke Saison zuzutrauen.

Ein richtiges Eröffnungsspiel gibt es in Italien nicht. Am 21. August finden zum Auftakt um 18.30 Uhr zwei Spiele statt. Eines davon bestreitet Titelverteidiger Inter Mailand gegen CFC Genua. Der Meister muss aber wohl auf einen wichtigen Spieler der vergangenen Jahre verzichten. Romelu Lukaku steht vor einem Wechsel zu Champions-League-Sieger FC Chelsea.

© getty Atalanta Bergamo zählt mit Nationalspieler Robin Gosens zum Kreis der Titelanwärter.

Serie A: Der 1. Spieltag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 21. August 18.30 Uhr Hellas Verona FC US Sassuolo Calcio 21. August 18.30 Uhr Inter Mailand CFC Genua 21. August 20.45 Uhr Empoli FC Lazio Rom 21. August 20.45 Uhr FC Turin Atalanta Bergamo 22. August 18.30 Uhr Bologna Salernitana Calcio 1919 22. August 18.30 Uhr Udinese Calcio Juventus Turin 22. August 20.45 Uhr SSC Neapel SSC Venezia 22. August 20.45 Uhr AS Rom AC Florenz 23. August 18.30 Uhr Cagliari Calcio ASD Spezia Calcio 2008 23. August 20.45 Uhr Sampdoria Genua AC Mailand

Serie A: So seht ihr die Saison 2021/22 live im TV und Livestream

Im Free-TV sind auch in dieser Saison keine Spiele der Serie A live zu sehen. Dafür aber im Livestream, und das sogar reichlich. Das ganze hat nur einen kleinen Wermutstropfen, Ihr müsst dafür bezahlen.

Der Streamingdienst DAZN hält die Übertragungsrechte an allen Spielen der Serie A noch bis 2024. Deshalb kommt Ihr auch in der neuen Saison dort wieder in den Genuss, Euch die Spiele live anzusehen.

Mit der Serie A ist es bei DAZN aber bei weitem noch nicht getan. In der Saison 2021/22 seht Ihr bei dem Streamingdienst mehr Spitzenfußball live als jemals zuvor. So ist DAZN unter anderem für die exklusive Übertragung fast aller Spiele der Champions League verantwortlich, zudem auch noch für alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga. Wem das noch nicht reicht, der kann sich außerdem die Spiele der Ligue 1 und Primera Division bei DAZN ansehen.

Ein DAZN-Abo kostet monatlich 14,99 Euro oder einmal im Jahr 149,99 Euro. Neukunden können vor der ersten Zahlung DAZN 30 Tage lang kostenlos testen.

© getty Zlatan Ibrahimovic vom AC Mailand ist einer der vielen Stars der Serie A.

Serie A: Die 20 Mannschaften in der Saison 2021/22

Mit Inter Mailand, AC Mailand, Juventus Turin und Atalanta Bergamo ist die Serie A in der Saison 2021/22 mit vier Teams in der Gruppenphase der Champions League vertreten. Neu in der Serie A sind die Aufsteiger FC Empoli, US Salernitana und FC Venedig, dafür sind die drei Absteiger der vergangenen Saison - Benevento Calcio, FC Crotone und Parma Calcio - nicht mehr dabei.