Serie A verbietet grüne Trikots ab der Saison 2022/23

Feldspieler dürfen ab Beginn der Saison 2022/23 in der italienischen Serie A nicht mehr in grünen Trikots auflaufen. Dies gab die Liga in einer offiziellen Mitteilung am Donnerstag bekannt.

"Ab der Saison 2022/23 ist es verboten, grüne Spielkleidung für Feldspieler zu verwenden", heißt es in Artikel 2, der die Farben und Spielkleidung betrifft.

Eine Ergänzung, die mit dem vorherigen Teil des Artikels verbunden ist: "Jeder Verein muss ein Ersttrikot mit eigenen offiziellen Farben haben, das er bei Heimspielen und bei Auswärtsspielen verwenden kann, wobei es keine Farbverwechslungen mit der gegnerischen Mannschaft geben darf."

Mit dem Verbot der grünen Trikots soll gewährleistet werden, dass der Fan im Stadion oder vor dem heimischen Fernseher die Spieler besser wahrnehmen kann - wenngleich das Verbot von der Serie A nicht offiziell begründet wurde.