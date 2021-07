Lazio-Ultras attackieren Neuzugang Hysaj wegen Einstands-Lied: "Hysaj ist ein Wurm, Lazio ist faschistisch"

Die Ultras von Lazio Rom haben Neuzugang Elseid Hysaj scharf attackiert und wollten diesen sogar im Team-Hotel konfrontieren. Grund dafür war ein Lied, das Hysaj bei seinem Einstand sang.

Der 27 Jahre alte Rechtsverteidiger, der im Sommer ablösefrei vom SSC Neapel zu Lazio kam, wählte für sein traditionelles Ständchen, das jeder Fußballer in einer neuen Mannschaft zum Besten geben muss, das Titel-Lied aus der Netflix-Serie "Haus des Geldes". Gefilmt und in den sozialen Medien verbreitet wurde sein Auftritt von Teamkollege Luis Alberto.

Beide bedachten nicht, dass "Bella Ciao" in Italien als Hymne der Widerstandskämpfer gegen Diktator Benito Mussolini gilt. Den offen rechtsextremen Lazio-Fans, die in der Vergangenheit bereits für unzählige Eklats gesorgt hatten, missfiel diese Liedwahl so sehr, dass sie Hysaj im Team-Hotel zur Rede stellen wollten.

Am Montag tauchte an einer Brücke in Rom ein Banner auf mit der Aufschrift: "Hysaj ist ein Wurm, Lazio ist faschistisch." Einen Anführer der Lazio-Ultras zitiert die Nachrichtenagentur Adnkronos wie folgt: "Unsere Fans waren historisch immer rechtsextrem, und das sage ich mit Stolz." Dass jemand im Lazio-Trikot "Bella Ciao" singe, sei "komplett verrückt". Dafür gebe es keine Entschuldigung.

Der Klub distanzierte sich von den Vorfällen und dem Gedankengut seiner Fans. "Wir werden niemals auf der Seite derer stehen, die die Werte des Sports ablehnen", hieß es am Dienstag: "Wir distanzieren uns klar von denen, die dieses Ereignis für politische Zwecke instrumentalisieren wollen."