Italiens EM-Held Jorginho: Berater bestätigt Interesse von Juventus Turin

Mit seinen Gala-Auftritten der vergangenen Wochen hat der frischgebackene Europameister Jorginho das Interesse bei zahlreichen Topklubs geweckt. Einer davon ist Italiens Rekordmeister Juventus Turin, wie der Berater des 29-Jährigen, Joao Santos, gegenüber Calciomercato sagte.

"Ich kann bestätigen, dass das Interesse hinterlegt wurde. Er ist 29 und kann bei allen europäischen Topklubs spielen. Und einige haben auch Interesse", sagte Santos.

Jorginho durchlebt derzeit die beste Phase seiner Karriere. Ende Mai hatte der gebürtige Brasilianer mit dem FC Chelsea die Champions League gewonnen, am vergangenen Sonntag folgte der Sieg im EM-Finale gegen England in Wembley. Bei beiden Titel spielte der zentrale Mittelfeldspieler als Taktgeber eine entscheidende Rolle.

Sein Vertrag bei Chelsea läuft noch bis Sommer 2023. "Er steht noch zwei Jahre unter Vertrag, der Klub hat alles selbst in der Hand", sagte Santos über mögliche Wechselabsichten seines Klienten. Die Klub-WM Ende des Jahres und der europäische Supercup in einigen Wochen seien zwar "wichtige Ziele", so Santos. "Aber der Transfermarkt ist der Transfermarkt und wenn ein großer Klub wirklich auf Chelsea zukommt, dann werden wir das bewerten", sagte er und schob nach: "Stand jetzt wird Jorginho in der nächsten Saison für Chelsea spielen."

Jorginho war 2018 gemeinsam mit Trainer Maurizio Sarri von der SSC Neapel nach London gewechselt. Auch nach Sarris Weggang ein Jahr später blieb Jorginho unter Frank Lampard ein wichtiger Teil der Mannschaft, fand sich in der abgelaufenen Saison jedoch auch häufiger auf der Bank wieder. Unter Thomas Tuchel bildete Jorginho dann gemeinsam mit dem Franzosen N'Golo Kante ein starkes zentrales Mittelfeld, das einer der Schlüssel zum Champions-League-Sieg war.