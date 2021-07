AS Rom in der Kaderanalyse: Mourinho sucht einen Torjäger - und was ist mit Boateng?

Die AS Roma hat Jose Mourinho zurück in die Serie A geholt und will mit dem Portugiesen ganz oben angreifen. Gelingt das? Die Kaderanalyse von SPOX und Goal.

Jose Mourinho ist zurück in Italien. In dem Land, in dem der Portugiese einst mit Inter Mailand einige seiner größten Erfolge feierte: In beiden Spielzeiten mit den Nerazzurri (2008 bis 2010) holte er die italienische Meisterschaft, 2010 gewannen Mourinho und Inter sogar das Triple aus Champions League, Scudetto und Pokal.

Die vergangenen beiden Stationen des mittlerweile 58-Jährigen verliefen aber unglücklich, sowohl bei Manchester United als auch bei Tottenham musste er vorzeitig seinen Hut nehmen.

Kann Mourinho, der schon Anfang Mai seinen Dreijahresvertrag bis 2024 unterschrieb , bei der Roma nun wieder an alte Erfolge anknüpfen? Die Giallorossi stehen nach einem enttäuschenden siebten Platz im Vorjahr jedenfalls vor einem Umbruch, SPOX und Goal machen den Kadercheck.

AS Rom: Diese Transfers für 2021/22 stehen schon fest

ZUGÄNGE ABGÄNGE Rui Patricio (von Wolverhampton, 11,5 Millionen Euro) Pau Lopez (zu Olympique Marseille, Leihe) Roger Ibanez (von Atalanta Bergamo, 9 Millionen Euro) Cengiz Ünder (zu Olympique Marseille, Leihe) Bryan Reynolds (vom FC Dallas, 6,75 Millionen Euro) Bruno Peres (zu Trabzonspor, ablösefrei) Justin Kluivert (zum OGC Nizza, Leihe)

AS Rom in der Kaderanalyse: Tor

⦁ Personal: Rui Patricio (Vertrag bis 2024), Robin Olsen (Vertrag bis 2023), Daniel Fuzato (Vertrag bis 2023), Matteo Cardinali (Vertrag bis 2023), Pietro Boer (Vertrag bis 2024)

⦁ Fragezeichen: Robin Olsen

⦁ Kandidaten: /

Auf der Torwartposition hatte die Roma in den letzten Jahren seit Alissons Abgang in Richtung Liverpool im Sommer 2018 Probleme. 2019 holte man Pau Lopez für viel Geld von Betis Sevilla, nachhaltig überzeugen konnte der Spanier jedoch nicht und wurde daher nun für ein Jahr an Olympique Marseille verliehen.

Die Verpflichtung einer neuen Nummer eins war eine der ersten wichtigen Baustellen für Mourinho - und mit einem sehr erfahrenen portugiesischen Landsmann des Trainers konnte sich die Roma im Tor sehr gut verstärken: Nationalkeeper Rui Patricio kommt für 11,5 Millionen Euro von Wolverhampton, der 33-Jährige zählt seit Jahren zu den besten Torhütern Europas.

Die Gerüchte um ein Interesse der Roma an Gladbachs Yann Sommer oder Manchester Uniteds David de Gea dürften sich damit erledigt haben. Jedoch könnte noch etwas passieren auf der Position: Der schwedische Nationalkeeper Robin Olsen kam 2018 als Alisson-Nachfolger, wurde dieser Aufgabe jedoch nie gerecht. In den vergangenen beiden Spielzeiten war der 31-Jährige daher verliehen worden, zunächst an Cagliari, dann an Everton. Bei den Toffees war er zwar nur die Nummer zwei, bei der EM machte er sich aber mit starken Leistungen für andere Klubs interessant.

Da er sich in Rom hinter Patricio anstellen müsste, ist ein erneuter Abschied Olsens aus Rom - ob nun per Leihe oder als fixer Transfer - wahrscheinlich. Die Rolle der Nummer zwei würde dann der brasilianische U23-Nationalkeeper Daniel Fuzato einnehmen, den die Roma 2018 von Palmeiras holte und der noch bis 2023 unter Vertrag steht.