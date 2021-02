Hakan Calhanoglu beim AC Milan: Von Ibrahimovic geadelt, von Pioli zum Vorlagenkönig gemacht

Hakan Calhanoglu ist wieder da. Nach überstandener Coronainfektion feierte er am vergangenen Sonntag sein Comeback für den AC Milan mit zwei Assists. Seit Monaten deutet der 27-Jährige wieder an, warum er einst als eines der vielversprechendsten Talente europaweit gehandelt wurde. Nun steht eine schwierige Entscheidung für den nicht immer einfachen Profi an.

30 Minuten sind am Sonntag im Spiel des AC Milan gegen das Serie-A-Schlusslicht FC Crotone noch zu spielen, als Hakan Calhanoglu, frisch genesen von einer Coronainfektion, das Feld betritt. Bisher tritt der Tabellenführer dominant, aber zu selten torgefährlich auf, führt nur 1:0.

Das ändert sich keine zwei Minuten später: Calhanoglu ist nach einem Einwurf erster Anspielpartner, leitet für Theo Hernandez ein, der bedient Ibrahimovic - 2:0. Bis zum 3:0 vergehen immerhin fünf Minuten, diesmal bereitet Calhanoglu Ante Rebics Tor nach einer Ecke selbst vor. Ähnliches Schema rund 80 Sekunden später: Flanke Calhanoglu, Tor Rebic, 4:0.

Die verrückten neun Minuten am vergangenen Wochenende verdeutlichen, welchen Stellenwert Hakan Calhanoglu beim AC Milan genießt. Der türkische Nationalspieler ist Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Rossoneri, nicht nur Trainer Pioli ist voll des Lobes für Calhanoglu: "Er hat alles, um ein Spitzenspieler zu sein." Und Superstar Zlatan Ibrahimovic adelte Calhanoglu schon: "In den letzten sechs Monaten hat er wie eine richtige 10 gespielt. Ich hoffe, er macht so weiter, weil er tolle Sachen machen kann und sogar noch Dinge darüber hinaus."

Für den sportlichen Aufschwung Calhanoglus seit dem Re-Start sprechen auch die Zahlen: Die beiden Assists am Wochenende waren saisonübergreifend seine Torbeteiligungen Nummer 23 und 24 in den 30 Serie-A-Spielen, seit es nach der pandemiebedingten Pause Mitte Juni wieder losging. Zum Vergleich: In den 30 Ligaspielen zuvor kam Calhanoglu auf gerade einmal ein Viertel davon. Mit neun Vorlagen in dieser Saison ist er aktuell auch noch der erfolgreichste Vorlagengeber der Liga.

Saison 2020/21: Diese Spieler kreierten die meisten Chancen in den Top-5-Ligen © getty 1/21 Welche Spieler haben in der bisherigen Saison die meisten Chancen kreiert? SPOX zeigt anlässlich des 27. Geburtstags von Hakan Calhanoglu mit Hilfe der Daten von opta die Top 20 (Stand: 08. Februar 2021). © getty 2/21 Platz 19: VINCENZO GRIFO (SC Freiburg) - 51 kreierte Chancen © getty 3/21 Platz 19: ROMAIN FAIVRE (Stade Brest) - 51 kreierte Chancen © getty 4/21 Platz 18: RAPHAEL GUERREIRO (Borussia Dortmund) - 52 kreierte Chancen © getty 5/21 Platz 14: JORDI ALBA (FC Barcelona) - 54 kreierte Chancen © getty 6/21 Platz 14: JAMES MADDISON (Leicester City) - 54 kreierte Chancen © getty 7/21 Platz 14: CHRISTOPHER NKUNKU (RB Leipzig) - 54 kreierte Chancen © imago images / PA Images 8/21 Platz 14: RIYAD MAHREZ (Manchester City) - 54 kreierte Chancen © getty 9/21 Platz 13: HEUNG-MIN SON (Tottenham Hotspur) - 57 kreierte Chancen © getty 10/21 Platz 11: MEMPHIS DEPAY (Olympique Lyon) - 60 kreierte Chancen © getty 11/21 Platz 11: ANGEL DI MARIA (Paris Saint-Germain) - 60 kreierte Chancen © getty 12/21 Platz 10: TONI KROOS (Real Madrid) - 63 kreierte Chancen © imago images / PA Images 13/21 Platz 9: MASON MOUNT (FC Chelsea) - 67 kreierte Chancen © getty 14/21 Platz 8: LIONEL MESSI (FC Barcelona) - 68 kreierte Chancen © getty 15/21 Platz 7: JADON SANCHO (Borussia Dortmund) - 72 kreierte Chancen © getty 16/21 Platz 5: KEVIN DE BRUYNE (Manchester City) - 73 kreierte Chancen © getty 17/21 Platz 5: ANGELINO (RB Leipzig) - 73 kreierte Chancen © getty 18/21 Platz 4: JACK GREALISH (Aston Villa) - 79 kreierte Chancen © getty 19/21 Platz 3: THOMAS MÜLLER (FC Bayern München) - 80 kreierte Chancen © getty 20/21 Platz 2: HAKAN CALHANOGLU (AC Mailand) - 85 kreierte Chancen © getty 21/21 Platz 1: BRUNO FERNANDES (Manchester United) - 87 kreierte Chancen

Hakan Calhanoglu: Milan-Trainer Pioli als Schlüssel zum Erfolg

Doch wie kam es zum plötzlichen Wandel? Ein entscheidender Faktor ist Trainer Pioli, weiß Goal-Korrespondent Simone Gambino zu berichten: "Piolis Ankunft änderte alles für Calhanoglu. Er spielt seitdem auf seiner gelernten Position als zentraler Mittelfeldspieler direkt hinter den Spitzen und er spürt das Vertrauen von Trainer, Mitspielern und Fans."

In der Tat taucht Calhanoglu mittlerweile vermehrt als Zehner im 4-2-3-1-System Piolis auf und fühlt sich dort pudelwohl: "Da fühle ich mich frei, kann mich bewegen, wie ich will. Dadurch kann ich meine Mitspieler immer wieder einsetzen und das zeichnet mich aus", verriet er zuletzt im Interview mit SPOX und DAZN.

Doch trotz der innigen Beziehung zu Trainer und Mitspielern ist ein Verbleib von Calhanoglu in Mailand derzeit offen. Grund: Sein Vertrag läuft im Sommer aus.

Hakan Calhanoglu: Leistungsbilanz nach Trainern

Trainer Verein Spiele Tore Vorlagen Jörn Andersen KSC 8 0 2 Markus Kauczinski KSC 47 17 15 Thorsten Fink HSV 6 2 0 Mirko Slomka HSV 14 6 2 Bert van Marwijk HSV 17 3 2 Roger Schmidt Leverkusen 112 27 29 Gennaro Gattuso AC Milan 71 10 21 Vincenzo Montella AC Milan 19 2 6 Marco Giampaolo AC Milan 7 1 0 Stefano Pioli AC Milan 53 16 20

Berücksichtigt wurden nur Trainer, unter denen Calhanoglu mindestens 5 Spiele absolvierte

Hakan Calhanoglu: Auch die Bundesliga ist eine Option

Wie sowohl von Vereins-, als auch von Spielerseite zu hören ist, laufen aktuell Gespräche zwischen beiden Parteien. Allerdings: Vom Erfolg gekrönt waren diese bisher nicht. Bereits im Winter gab es Gespräche mit anderen Vereinen, Milan jedoch lehnte einen Transfer von vornherein ab und hofft auf eine Verlängerung.

Dass diese noch nicht finalisiert wurde, könnte auch damit zusammenhängen, dass die Qualifikation für die Champions League, Calhanoglus erklärtem Ziel, noch nicht in trockenen Tüchern ist. Im Lager Calhanoglus gibt man sich abwartend und entspannt. Seine aktuellen Leistungen fielen nämlich auch (noch) namhafteren Klubs als Milan auf. Verhandlungen mit diesen gab und gibt es, jedoch sei auch ein Verbleib in Mailand durchaus vorstellbar, wie SPOX und Goal aus Calhanoglus Umfeld erfuhren.

Ebenso ist die Bundesliga, aus der wohl vor allem Leipzig und der BVB in Frage kämen, ein Thema - allerdings nur als eine von mehreren möglichen Optionen. Viel mehr als um das Land geht es dem seit Montag 27-Jährigen vor seinem wohl letzten großen Vertrag um den nächsten Karriereschritt.

© imago images / LaPresse

Hakan Calhanoglu: 2011 hatte er zwei gültige Verträge

Dass der AC Milan zu einem solchen werden würde, war bei Calhanoglus Wechsel 2017 alles andere als ausgemacht. Nach zwei Teilnahmen an der K.o.-Runde der Champions League in drei Jahren bei Bayer Leverkusen war Milan für den damals 23-Jährigen eher ein Rückschritt. Milan hatte in den Jahren zuvor die Plätze zehn, sieben und sechs in der Serie A belegt, die Champions League war weit weg.

Die Gründe für den Wechsel waren allerdings weniger sportlicher Natur, als vielmehr dem sich damals immer mehr verfestigenden Image Calhanoglus als Skandalprofi geschuldet. Vor seinem Wechsel war er nämlich zum Zuschauen und Trainieren verdammt, durfte aufgrund einer Sperre vier Monate lang nicht mehr für Bayer auflaufen. Grund war eine Jugendsünde: Calhanoglu hatte 2011 zwei Profiverträge bei verschiedenen Vereinen unterschrieben.

Bundesliga: Die spektakulärsten Sperren der Ligageschichte © getty 1/21 Marcus Thuram wurde für seine Spuckattacke gegen Hoffenheims Stefan Posch für fünf wettbewerbsübergreifende Spiele gesperrt. Zudem erhielt er eine Partie auf Bewährung. Nicht die einzige spektakuläre Sperre in der Geschichte der Bundesliga. © imago images / Jan Huebner 2/21 Toni Leistner musste für seine Attacke auf einen Dresdner Fan in der ersten Runde des DFB-Pokals wettbewerbsübergreifend fünf Spiele absitzen. © imago images 3/21 David Abraham: Im November 2019 wurde das SGE-Urgestein für seine Attacke gegen Christian Streich von der Liga für sieben Wochen gesperrt. © getty 4/21 Santiago Ascacibar: Die Spukattacke ging im April 2019 auf die Kappe des VfB-Legionärs, der seinem Team damit einen Bärendienst erwies und im Abstiegskampf sechs Wochen gesperrt fehlte. Sein Erklärungsversuch: "Keine Absicht." © getty 5/21 Johannes Geis: Für einen brutalen Tritt gegen Andre Hahn sah der Schalker Rot und wurde wettbewerbsübergreifend fünf Partien rasiert. Hahn fiel monatelang aus. © getty 6/21 Jose Rodriguez: Erstes Bundesligaspiel für Mainz - und direkt als Bad Boy gebrandmarkt. Für ein übles Foul gegen Augsburgs Dominik Kohr sah er Rot und musste fünf Spiele zuschauen. © getty 7/21 Paolo Guerrero: Nach einer schwachen Leistung gegen Hannover warf der Angreifer einem Fan eine volle Trinkflasche an den Kopf. Dafür kassierte er fünf Spiele Sperre. © getty 8/21 Willi Reimann: Wegen Wegschubsens des vierten Offiziellen musste Eintracht Frankfurts Trainer Willi Reimann in der Saison 2003/2004 fünf Wochen lang zuschauen. © getty 9/21 Carlos Grossmüller: Als Ersatzspieler würgte der Schalker in der Saison 2007/2008 Eintracht Frankfurts Michael Thurk. Fünf Spiele durfte er deshalb nicht mitkicken. © getty 10/21 Jermaine Jones: Ein Tritt, der den Mittelfeldspieler in Deutschland enorm viele Sympathien gekostet hat, war der im Pokalachtelfinale 2011/2012 gegen Marco Reus. Er kostete ihn auch sechs Spiele. © imago 11/21 Levan Kobiashvili: In Erinnerung wird er wohl vor allem für das skandalumwobene Relegationsspiel zwischen Düsseldorf und Hertha 2012 bleiben. Der Berliner attackierte den Schiri nicht nur verbal. Die Folge: sechs Monate Sperre! © getty 12/21 Paolo Guerrero: Für eine brutale, völlig unnötige Grätsche an der Eckfahne gegen Stuttgarts Torhüter Sven Ulreich wurde der Peruaner für acht Spiele gesperrt. © getty 13/21 Michael Schulz: "Man sollte Dir auf die Fresse hauen, Du blinde Nuss!" Dieser Ausspruch gegen einen Linienrichter kostete den Dortmunder acht Wochen Fußball. © getty 14/21 Vragel da Silva: Ein klassischer Fall von Wiederholungstäter! Der Cottbusser erlaubte sich drei Tätlichkeiten innerhalb eines Jahres. Nach einem Ellbogenschlag gegen Hannovers Gaetan Krebs wurde er 2007 für acht Spiele gesperrt. © getty 15/21 Uli Stein: Im Supercup-Finale 1987 schlug er Bayerns Uwe Wegmann mit der Faust nieder. Zehn Wochen wurde er für diesen Ausraster gesperrt. © getty 16/21 Axel Kruse: In seiner Zeit beim VfB Stuttgart wurde das Raubein wegen verbaler Schiedsrichterbeleidigung und einem nachfolgenden Mittelfinger für zehn Wochen aus dem Verkehr gezogen. © imago 17/21 Erwin Kremers: Der Schalker beschimpfte den Schiedsrichter als "blöde Sau" und wiederholte die Beleidigung auf Nachfrage. Durch seine 14-wöchige Sperre verpasste er auch einen Platz im WM-Kader 1974 - und wurde nicht Weltmeister. © getty 18/21 Norbert Meier: Legendär! Der Duisburger Trainer gerät mit Albert Streit aneinander, deutet einen Kopfstoß an, lässt sich dann aber selbst fallen und spielt den sterbenden Schwan. Suspendierung, Entlassung und drei Monate Berufsverbot folgten. © getty 19/21 Hakan Calhanoglu: Wegen Vertragsbruchs gegenüber Trabzonspor - stattdessen blieb er beim KSC - wurde der Türke Anfang 2017 vom Internationalen Sportgerichtshof für vier Monate gesperrt. © imago 20/21 Timo Konietzka: Im Ligaspiel gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund ließ sich der erste Torschütze der Bundesligageschichte zu einer Tätlichkeit gegen den Schiedsrichter hinreißen. Dafür wurde er sechs Monate lang gesperrt. © imago 21/21 Manfred Wagner: Konietzkas Teamkollege mischte sich in das Handgemenge ein und wurde drei Monate auf Eis gelegt.

Hakan Calhanoglus Wechsel zu Bayer Leverkusen: "Das ist beschissen gelaufen"

Bestätigt fühlten sich damals vor allem die HSV-Fans. In der Hansestadt hatte Calhanoglu 2014 erst inmitten der bis dato schlechtesten Saison in der Vereinsgeschichte der Rothosen seinen Vertrag verlängert und davon gesprochen, "in den kommenden Jahren ein fester Bestandteil der Mannschaft" sein zu wollen, um wenige Monate später, kurz vor dem so wichtigen Relegationsspiel gegen Fürth, öffentlich zu machen, er wolle zu Bayer Leverkusen wechseln.

Es folgte ein monatelanges Hin und Her, an dessen Ende Calhanoglu sich gar die temporäre mentale Unfähigkeit, um am Training des HSV teilnehmen zu können, ärztlich bescheinigen ließ - und wenig später seinen Willen bekam. In der Folge wurde Calhanoglus Krankschreibung aufgehoben, was den damaligen HSV-Sportchef Oliver Kreuzer auf den Plan rief. Er prangerte Calhanoglu und vor allem dessen Vater öffentlich an und resümierte in der Sport Bild: "Das ist beschissen gelaufen."

Dass Hakan Calhanoglu ein einfacher Profi sei, lässt sich also nicht gerade behaupten. Dennoch wirkt er in den vergangenen Monaten gefestigter, auf und neben dem Platz. Es bleibt zu hoffen, dass der Sommer kein weiteres Wechseltheater um den 27-Jährigen mit sich bringt.