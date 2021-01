Nach Pleite gegen Bergamo: Milan-Star Zlatan Ibrahimovic ätzt gegen Duvan Zapata

Duvan Zapata entführte mit Bergamo drei Punkte aus Mailand und traf dabei zum 3:0-Endstand. Zlatan Ibrahimovic war bedient - und ließ es ihn spüren.

0:3 hieß es am Ende aus Sicht der AC Milan im Top-Spiel gegen Atalanta Bergamo. Cristian Romero, Josip Ilicic und Duvan Zapata hießen die Torschützen im Giuseppe Meazza. Letzterer bekam von Zlatan Ibrahimovic, der in seinem neunten Serie-A-Spiel in dieser Saison erst zum zweiten Mal leer ausging, noch ein paar Worte mit auf den Weg.

Wie die Marca berichtet, soll der 39-Jährige gegen Spielende seinem zehn Jahre jüngeren Gegenspieler gesagt haben: "Ich habe mehr Tore geschossen als Du Spiele in deiner gesamten Karriere absolviert hast." Zapata hatte in der 77. Minute den Endstand markiert.

Tatsächlich traf der Schwede bislang 480-Mal (in 775 Partien), Zapata kommt dagegen auf 334 Einsätze.

Nach der zweiten Saisonpleite saß der Frust beim Routinier offensichtlich tief. Bislang hatte Ibrahimovic in seinen vorherigen acht Ligapartien zwölfmal getroffen. Trotz der Niederlage rangiert Milan weiter an der Tabellenspitze, da auch Verfolger und Statdrivale Inter gepatzt hatte.