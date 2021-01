Serie A: Inter - Juventus Turin heute live im TV, Livestream und Liveticker

Kracher-Partie in der italienischen Serie A: Inter Mailand tritt gegen Juventus Turin an. TV-Übertragung, Livestream, Liveticker: SPOX sagt Euch, wie Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Inter - Juventus Turin live verfolgen: Jetzt Gratis-Probemonat bei DAZN sichern

Inter - Juventus Turin: Datum, Zeit, Ort

Die Serie A hat an diesem Wochenende ein echtes Highlight-Spiel zu bieten: Serienmeister Juventus Turin tritt am heutigen Sonntag, den 17. Januar, im Rahmen des 18. Spieltags gegen Inter Mailand an. Der Vierte gegen den Zweiten der Tabelle!

Austragungsort ist das Stadio Giuseppe Meazza in Mailand, der Anstoß erfolgt um 20.45 Uhr.

Begegnung: Inter Mailand - Juventus Turin

Inter Mailand - Juventus Turin Wettbewerb: Serie A

Serie A Datum: 17. Januar 2021

17. Januar 2021 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Stadio Giuseppe Meazza, Mailand

Stadio Giuseppe Meazza, Mailand TV-Übertragung: DAZN

Inter - Juventus Turin im TV und Livestream

Gezeigt wird der Italien-Kracher in Deutschland live und exklusiv bei DAZN. Marco Hagemann kommentiert gemeinsam mit dem Experten Christian Bernhard, Moderator ist Tobi Wahnschaffe.

DAZN zeigt im Bereich Fußball live auch die Bundesliga, die Champions League, die Europa League, die Primera Divsion und die Ligue 1. Ein Abo bei dem Streamingdienst kostet Euch im Monat 11,99 Euro, für Neukunden ist der erste Monat gratis. Der Preis für das Jahresabo beträgt 119,99 Euro.

Inter - Juventus Turin im Liveticker

Wenn Ihr kein DAZN-Abo besitzt und auch nicht abschließen wollt, sei Euch der Liveticker von SPOX empfohlen. So bleibt Ihr während der 90 Minuten stets auf dem Laufenden.

Serie A: Die aktuelle Tabelle