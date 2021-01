Lazio Rom - AS Rom heute live im TV, Livestream und Liveticker

Fans der Serie A dürfen sich heute auf einen Kracher freuen: Das Römer Stadtderby zwischen Lazio Rom und AS Rom steht an. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Lazio Rom - AS Rom: Die wichtigsten Infos zum Derby della Capitale

Das Duell der beiden Hauptstadt-Klubs geht am heutigen Freitag (15. Januar) über die Bühne. Gespielt wird im Stadio Olimpico, der Spielstätte von Lazio Rom und AS Rom. Der Anstoß erfolgt um 20.45 Uhr.

Lazio Rom - AS Rom heute live im TV und Livestream

Wer das italienische Topspiel heute live und in voller Länge mitverfolgen möchte, braucht dafür Zugang zum DAZN-Angebot. Der Streamingdienst besitzt nämlich in Deutschland die Übertragungsrechte für die Serie A. Kurz vor Anpfiff geht die Übertragung auf DAZN los. Es kommentieren dabei Carsten Fuß und Experte Sebastian Kneißl.

Die Serie A macht nur einen kleinen Teil des umfangreichen DAZN-Angebots aus. Von den besten europäischen Ligen werden auch die Bundesliga, Ligue 1 und Primera Division übertragen. Die meisten Spiele der Königsklasse und alle Partien der Europa League können ebenfalls im Livestream gesehen werden.

Zusätzlich bietet "das Netflix des Sports" auch die US-Sportarten (NBA, NHL, MLB, NFL), Tennis, Handball, Darts, Motorsport, Radsport, Wintersport, Kampfsport, Rugby und Wrestling an.

Nachdem der kostenlose Probemonat dann zu Ende ist, kostet das DAZN-Abonnement 11,99 Euro im Monat und 119,99 Euro im Jahr.

Lazio Rom - AS Rom heute im Liveticker

Falls Ihr kein DAZN-Abo habt, könnt Ihr das Derby als Alternative im SPOX-Liveticker mitverfolgen. Damit verpasst Ihr auch keine spielentscheidende Aktion.

Den Link zum Liveticker findet Ihr hier.

Lazio Rom - AS Rom: So endeten die vergangenen fünf Römer Stadtderbys

Datum Heim Ergebnis Auswärts Wettbewerb 26.01.2020 AS Rom 1:1 Lazio Rom Serie A 01.09.2019 Lazio Rom 1:1 AS Rom Serie A 02.03.2019 Lazio Rom 3:0 AS Rom Serie A 29.09.2018 AS Rom 3:1 Lazio Rom Serie A 15.04.2018 Lazio Rom 0:0 AS Rom Serie A

Serie A: Die Tabelle vor dem 18. Spieltag

Tabellarisch gesehen ist der AS Rom der heutige Favorit. Mit 34 Punkten sind die Giallorossi starker Dritter. Stadtrivale Lazio liegt hingegen nur auf Platz acht mit 28 Punkten. Der Champions-League-Achtelfinalgegner des FC Bayern um Stürmerstar Ciro Immobile braucht deshalb unbedingt Punkte, um den Anschluss an die Champions-League-Plätze nicht zu verlieren.