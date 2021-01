Ex-Milan-Angreifer Alexandre Pato bringt Rückkehr ins Gespräch: "Ibrahimovic und ich würden ein großartiges Duo abgeben"

Das frühere Mailänder Sturmjuwel Alexandre Pato hat eine Rückkehr zur AC ins Gespräch gebracht. "Ich habe großartige Erinnerungen an diese Zeit, wir reden immerhin über 150 Spiele, 63 Tore und den Scudetto", schwärmte der mittlerweile 31-Jährige im Gespräch mit der Gazetta dello Sport und schob nach: "Es wäre ein Traum für mich, zurückzukehren."

Der Brasilianer, der aktuell nach seiner Vertragsauflösung bei Sao Paulo seit vergangenen Sommer vereinslos ist, würde seiner Ansicht nach ideal zu Routinier Zlatan Ibrahimovic passen. "Wir würden ein großartiges Duo abgeben", sagte Pato voller Überzeugung.

"Ich habe gehört, dass es in Italien Vereine gibt, die an mir interessiert sind", ergänzte Pato, der gleichzeitig betonte, dass für ihn der finanzielle Rahmen keine Rolle spiele: "Ich möchte ganz klar sagen, dass ich mit 31 Jahren nicht auf der Suche nach einem Vertrag mit viel Geld bin, sondern nach einem Projekt, das mir gefällt. Wenn es mir ums Geld ginge, wäre ich in China geblieben." Dort spielte der Angreifer zwischen 2017 und 2019 bei Tianjin Tianhai.

"Meinem Körper geht es gut, mir geht es gut", fuhr Pato fort: "Ich weiß, was ich geben kann und was ich tun muss. Wille ist alles, und den habe ich. Ich sehe Europa in meiner Zukunft, besonders Italien."

Mit 16 Jahren war Pato seinerzeit als eine der größten Nachwuchshoffnungen der Welt im Sommer 2006 für 24 Millionen Euro von Internacional Porto Alegre zu den Rossoneri gewechselt. 2009 gewann er als bester U21-Spieler Europas den Golden-Boy-Award.

Sechs Jahre nach seiner Unterschrift in der italienischen Metropole später zog es ihn zurück in seine Heimat. In Europa lief Pato zudem 2016 leihweise für den FC Chelsea sowie für den FC Villarreal (2016-2017) auf.