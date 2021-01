AC Mailand schnappt sich Chelsea-Verteidiger Fikayo Tomori

4/36

Flavio Roma: Bei Milan von 2009-2012, Ligaspiele in der Saison 2010/2011: 1. Genau drei Minuten hütete Roma in der Meistersaison das Tor. Ging 2012 - nach drei Einsätzen in drei Jahren - mit 38 Lenzen nochmal nach Monaco, zwei Jahre später war Schluss.