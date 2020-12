Real Madrid: AC Milan offenbar an Verpflichtung von Luka Jovic interessiert - Leihe mit Kaufpflicht?

Der italienische Spitzenklub AC Milan arbeitet offenbar an einer Verpflichtung von Angreifer Luka Jovic von Real Madrid. Das berichtet die spanische Tageszeitung AS.

Demnach soll der Serie-A-Spitzenreiter an einer Leihe im Winter samt anschließender Kaufpflicht interessiert sein. Dem Bericht zufolge soll der 22-Jährige bei den Rossoneri eine Alternative zu Zlatan Ibrahimovic darstellen.

Der 39-jährige Schwede erzielte zwar bereits elf Treffer in zehn Pflichtspielen der laufenden Spielzeit, fällt mit einer Wadenverletzung allerdings wohl bis Mitte Januar aus.

Jovic, der im Sommer 2019 für 63 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu den Königlichen gewechselt war, kommt auch in seinem zweiten Jahr beim spanischen Rekordmeister kaum zum Zug. In der aktuellen Spielzeit kam der Stürmer auch aufgrund einer Corona-Erkrankung sowie eines Sehnenrisses bislang nur auf fünf Pflichtspieleinsätze, in denen er torlos blieb.

Insgesamt bestritt der serbische Nationalspieler seit seinem Wechsel 32 Partien für Real und traf dabei lediglich zweimal. Beim Team von Trainer Zinedine Zidane besitzt Jovic aktuell noch einen Vertrag bis 2025.

Im Falle eines Wechsels nac Mailand käme es zu einer Wiedervereinigung eines Teils der Frankfurter Büffelherde. Dort würde Jovic nämlich auf Ante Rebic treffen. Gemeinsam mit Sebastien Haller bildeten die Angreifer das gefährlichste Sturmtrio in der Klubgeschichte und schossen die Hessen 2018 zum Pokalsieg über Bayern und 2019 sensationell ins Europa-League-Halbfinale, wo die Eintracht denkbar knapp im Elfmeterschießen am späteren Sieger Chelsea scheiterte.