Cristiano Ronaldo positiv auf Corona getestet

Der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo ist am Dienstag positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Dies gab der portugiesische Verband bekannt.

Die Tests wurden im Vorfeld des Nations-League-Spiels gegen Schweden am Mittwoch (20.45 Uhr live auf DAZN) vorgenommen.

Die verbliebenen Spieler unterzogen sich am Dienstag neuen Tests, die allesamt negativ ausfielen. Dabei saß Ronaldo am Montag noch beim Team-Essen mit seinen Mannschaftskollegen am Tisch, was ein Tweet des Superstars belegt.

Ronaldo droht nun nicht nur gegen Schweden, sondern auch im Juve-Trikot gegen Crotone am Samstag und in der Champions League gegen Dynamo Kiew am kommenden Dienstag auszufallen. Am vergangenen Sonntag stand Ronaldo noch in der Anfangsformation des Europameisters beim torlosen Remis gegen WM-Champion Frankreich im Stade de France von St. Denis.