Lazio Rom gegen Inter Mailand heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 3. Spieltag der Serie A wird den Fans direkt ein Kracher geboten. Lazio Rom gegen Inter Mailand heißt das Spitzenspiel. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Lazio Rom gegen Inter Mailand: Spielbeginn, Ort, Stadion, Schiedsrichter

Die Partie Lazio Rom - Inter Mailand findet am heutigen Sonntag, den 4. Oktober, um 15 Uhr statt. Als Spielstätte dient dabei das Stadio Olimpico in Rom. Marco Guido wird das Spiel als Schiedsrichter leiten.

Lazio Rom gegen Inter Mailand: Heute live im TV und Livestream

Wer das Spitzenspiel des 3. Spieltags live sehen möchte, ist bei DAZN genau richtig. Der Streamingdienst hat in Deutschland nämlich die Übertragungsrechte für die Spiele der Serie A. Die Übertragung startet kurz vor Spielbeginn.

Lazio Rom gegen Inter Mailand im Liveticker

Auch in Form eines Livetickers gibt es das Spiel zu sehen. Diesen bietet SPOX auf der Website zum Mitlesen an.

Hier entlang, um zum Liveticker Lazio Rom - Inter Mailand zu gelangen.

Serie A: Der aktuelle Stand der Tabelle

Der Vizemeister der vergangenen Saison Inter Mailand ist gut in die Saison gestartet. An beiden Spieltagen ging man als Sieger vom Platz. Lazio Rom hingegen musste bereits am 1. Spieltag gegen Atalanta Bergamo eine 4:1-Niederlage hinnehmen. Bislang ist das Team rund um Torjäger Ciro Immobile auf Platz 11 der Liga.