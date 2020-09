Serie A: AS Rom gegen Juventus Turin heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum zweiten Mal innerhalb von knapp acht Wochen treffen AS Rom und Juventus Turin in einem Serie-A-Spiel aufeinander. Die Roma hat nach ihrem Fehlstart am ersten Spieltag einiges gutzumachen, gegen den Meister aus Turin wird das jedoch keineswegs einfach. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel AS Rom gegen Juventus Turin heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

AS Rom gegen Juventus Turin: Datum, Anpfiff und Spielstätte

Das Duell der beiden Traditionsvereine wird am heutigen Sonntag (27. September) um 20:45 Uhr im Stadio Olimpico angepfiffen. Das Olympiastadion in Rom bietet bis zu 72.698 Zuschauern Platz, aufgrund der Gesundheitsvorschriften wird jedoch nur ein sehr kleiner Teil der Ränge durch Fans besetzt sein.

Serie A: Rom gegen Juve heute live im TV und Livestream

AS Rom - Juventus Turin ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

DAZN zeigt alle Spiele der Serie A live und exklusiv in voller Länge, so auch die Partie des heutigen Abends, beginnend mit den Vorberichten ab 20.30 Uhr. Dort erwartet euch folgende Besetzung:

Moderator: Christoph Stadtler

Kommentator: Marco Hagemann

Experte: Helge Payer

Der Streamingdienst ist eure Anlaufstelle für europäischen Spitzenfußball: Neben der Serie A läuft dort auch die Primera Division, Ligue 1, Primeira Liga, Eredivisie, ausgewählte Spiele und alle Highlights der Bundesliga sowie die Europa League und die Champions League.

Fans des US-Sports begeistern DAZN mit der NBA, NFL, MLB, NHL und MLS, das breite Angebot wird abgerundet durch die UFC, Boxen, WWE, Darts, Tennis, Radsport, Motorsport, Rugby, Hockey, Handball, E-Sports und noch vielem mehr!

Nach dem kostenlosen Probemonat kostet ein monatliches Abo bei DAZN 11,99 Euro, das Jahresabonnement ist vergleichsweise günstiger bei 119,99 Euro für zwölf Monate.

Serie A: Rom gegen Juve heute im Liveticker

Alternativ könnt ihr Rom gegen Juve natürlich auch im SPOX-Liveticker verfolgen. Der Ticker versorgt Euch im Minutentakt mit den wichtigsten Informationen rund um das Spielgeschehen in Rom.

Hier entlang zum Liveticker zu Rom-Juve

Serie A: Die Tabelle vor dem 2. Spieltag der Saison 2020/21

Juventus Turin liegt nach einem 3:0-Sieg gegen Sampdoria Genua genau auf der gegenüberliegenden Seite der Tabelle zur AS Rom, die mit einem 0:3-Ausrutscher gegen Hellas Verona in die Saison startete.