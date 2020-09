Exklusiv - Robin Gosens: "Mein Offensivspiel muss besser werden"

Seit dem 19. September rollt in der italienischen Serie A wieder der Ball. Atalanta Bergamo mit Nationalspieler Robin Gosens startet dagegen erst am 26. September (15 Uhr live auf DAZN) in die neue Saison. Im Gespräch mit SPOX und DAZN erklärte Gosens vor dem Saisonstart, in welchen Bereichen er sich noch verbessern will und warum es eine "geile Saison" werden wird.

Außerdem sprach der frisch gebackene Nationalverteidiger, der gegen Spanien und die Schweiz zum ersten Mal das DFB-Dress trug, über den vollgepackten Terminkalender, fehlende Freizeit und beantwortete die Frage, ob sein Klub Atalanta Bergamo den Überraschungserfolg der vergangenen Saison wiederholen kann.

Robin Gosens über ...

... sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft: "Es war unbeschreiblich, eine riesige Erfahrung, auch weil ich direkt beide Spiele von Anfang an gemacht habe. Der Moment, da unten zu stehen und die Nationalhymne zu hören, wird immer bleiben."

... seine beiden Startelf-Einsätze gegen Spanien und die Schweiz: "Ich habe nicht damit gerechnet. Ich bin ohne Erwartungen in die Woche reingegangen, habe mir selbst nur gesagt, dass ich mich zeigen und jede Spielminute nutzen will, die ich bekomme. Dass es direkt zwei Startelf-Einsätze wurden, war gigantisch, aber wohl auch dadurch bedingt, dass sich Nico (Schulz; Anm. d. Red.) leider verletzt abmelden musste."

... Joachim Löw: "Herr Löw hat mir von Anfang an das Vertrauen ausgesprochen und gesagt, dass er von mir überzeugt ist und ich jetzt der Nation beweisen darf, dass ich gut kicken kann. Ich hoffe, dass ich das gut hinbekommen habe."

... die Vorbereitung mit Atalanta Bergamo: "Die Mannschaft hat am 31. August mit der Vorbereitung angefangen. Ich bin durch die Länderspielpause eine Woche hinten dran. Wir sind gerade dabei, uns Kondition zu holen, die Grundlagen für die Saison zu legen. Der schönste Teil des Jahres also, der total viel Spaß macht. Das gehört aber nun einmal auch dazu."

© imago images / Pius Koller

Robin Gosens: "Mein Offensivspiel muss besser werden"

... seine persönlichen Ziele: "Mein Offensivspiel muss besser werden. Ich habe Verbesserungspotenzial im letzten Drittel, muss in kleinen Räumen mehr Lösungen finden, an meiner Handlungsschnelligkeit arbeiten. Ich will aber auch meine Defensivqualitäten verbessern, gerade in Sachen Stellungsspiel, um gegen den Ball weniger in Schwierigkeiten zu geraten."

... seine Ziele mit Atalanta: "Wir wollen unsere gute Saison bestätigen und uns wie in den letzten zwei, drei Jahren weiter oben in der Liga etablieren. Es wäre nicht so schön, jetzt im Mittelmaß zu versinken, deshalb sollten wir alles daran setzen, unser Niveau zu halten oder sogar noch zu verbessern. Die Teilnahme an der Champions League war eine riesige Erfahrung, die Lust auf mehr gemacht hat."

Robin Gosens: Leistungsdaten 2019/20

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Serie A 34 9 8 Coppa Italia 1 - - Champions League 8 1 -

... die Dreifachbelastung mit der Königsklasse: "Für viele von uns war es die erste Saison mit einer Dreifachbelastung auf höchstem Niveau. Sie hat uns viel Kraft gekostet. Kraft, die uns am Ende vielleicht auch ein wenig ausgegangen ist, wie man gerade in den letzten 20 Minuten gegen PSG gesehen hat. Daran müssen wir arbeiten. Mit einer anderen Belastungs- und Trainingssteuerung, vielleicht auch mit ein wenig mehr Rotation passiert uns das vielleicht nicht mehr. Das ist natürlich eine Sache des Trainerteams. Wir Spieler müssen aber auch unsere Lehren daraus ziehen und schauen, in so einer Saison mit so einer Belastung alles dem Fußball unterzuordnen und nicht so viel drumherum zu machen. Es ist extrem, was wir da abreißen müssen, wenn wir in so vielen Wettbewerben aktiv sind."

... den vollen Terminkalender: "Das Pensum ist heftig, bis Weihnachten spiele ich eigentlich durchweg zweimal pro Woche, im nächsten Jahr steht die Europameisterschaft an. Ich habe meiner Freundin auch schon gesagt: Ich kann dir nicht sagen, wann wir den nächsten freien Tag zusammen haben. Damit hat aber jeder zu kämpfen, der eine Doppel- oder Dreifachbelastung hat. Das ist nun einmal so und der Corona-Pause geschuldet."

Deutsche Nationalmannschaft: Alle Debütanten unter Bundestrainer Joachim Löw seit dem WM-Sieg 2014 © getty 1/36 Seit dem 12. Juli 2006 ist Joachim Löw Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. 107 Spieler gaben unter ihm sein Debüt (Stand 3. September 2020). SPOX zeigt Löws Auserwählte seit dem Triumph in Rio. © getty 2/36 11. Oktober 2014: Karim Bellarabi (Verein beim Debüt: Bayer Leverkusen) © getty 3/36 14. November 2014: Jonas Hector (Verein: 1. FC Köln) © getty 4/36 10. Juni 2015: Patrick Herrmann (Verein: Borussia Mönchengladbach) © getty 5/36 4. September 2015: Emre Can (Verein: FC Liverpool) © getty 6/36 13. November 2015: Leroy Sane (Verein: FC Schalke 04) © getty 7/36 26. März 2016: Jonathan Tah (Verein: Bayer Leverkusen) © getty 8/36 29. Mai 2016: Julian Weigl (Verein: Borussia Dortmund) © getty 9/36 29. Mai 2016: Joshua Kimmich (Verein: FC Bayern München) © getty 10/36 29. Mai 2016: Julian Brandt (Verein: Bayer Leverkusen) © getty 11/36 29. Mai 2016: Bernd Leno (Verein: Bayer Leverkusen) © getty 12/36 31. August 2016: Niklas Süle (Verein: TSG 1899 Hoffenheim) © getty 13/36 11. November 2016: Benjamin Henrichs (Verein: Bayer Leverkusen) © getty 14/36 11. November 2016: Serge Gnabry (Verein: Werder Bremen) © getty 15/36 15. November 2016: Yannick Gerhardt (Verein: VfL Wolfsburg) © getty 16/36 22. März 2017: Timo Werner (Verein: RB Leipzig) © getty 17/36 6. Juni 2017: Lars Stindl (Verein: Borussia Mönchengladbach) © getty 18/36 6. Juni 2017: Kerem Demirbay (Verein: TSG 1899 Hoffenheim) © getty 19/36 6. Juni 2017: Sandro Wagner (Verein: TSG 1899 Hoffenheim) © getty 20/36 6. Juni 2017: Amin Younes (Verein: Ajax Amsterdam) © getty 21/36 6. Juni 2017: Marvin Plattenhardt (Verein: Hertha BSC) © getty 22/36 6. Juni 2017: Kevin Trapp (Verein: Paris Saint-Germain) © getty 23/36 10. Juni 2017: Diego Demme (Verein: RB Leipzig) © getty 24/36 10. November 2017: Marcel Halstenberg (Verein: RB Leipzig) © getty 25/36 2. Juni 2018: Nils Petersen (Verein: SC Freiburg) © getty 26/36 9. Juli 2018: Nico Schulz (Verein: TSG 1899 Hoffenheim) © getty 27/36 9. Juli 2018: Kai Havertz (Verein: Bayer Leverkusen) © getty 28/36 9. Juli 2018: Thilo Kehrer (Verein: Paris Saint-Germain) © getty 29/36 13. Oktober 2018: Mark Uth (Verein: FC Schalke 04) © getty 30/36 20. März 2019: Lukas Klostermann (Verein: RB Leipzig) © getty 31/36 9. Oktober 2019: Luca Waldschmidt (Verein: SC Freiburg) © getty 32/36 9. Oktober 2019: Robin Koch (Verein: SC Freiburg) © getty 33/36 9. Oktober 2019: Suat Serdar (Verein: FC Schalke 04) © getty 34/36 9. Oktober 2019: Nadiem Amiri (Verein: Bayer Leverkusen) © getty 35/36 19. November 2019: Niklas Stark (Verein: Hertha BSC) © imago images / Sportfoto Rudel 36/36 3. September 2020: Robin Gosens (Verein: Atalanta Bergamo)

Robin Gosens: "Es wird eine geile Saison"

... seine Favoriten in der Serie A: "Juve und Inter. Inter vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als Juve. Sie werden nach dem verpassten Sieg in der Europa League eine Attacke wagen, haben gut eingekauft und sind immer wieder heiß auf Titel. Juve ist eine kleine Wundertüte. Es kommt darauf an, ob Pirlo einschlägt mit seinem neuen System und seiner Idee, Fußball zu spielen. Darauf bin ich sehr gespannt. Generell gibt es viele Mannschaften, die oben mitspielen wollen und können. Den AC Mailand muss man auch nennen. Bei ihnen hat man gerade am Ende der Saison gesehen, dass sie einen richtig guten Kader haben. Dann gibt es noch uns oder Napoli, die auch eine gute Rolle spielen wollen. Es wird eine geile Saison."

... Andrea Pirlo: "Es ist seine erste Trainerstation, von daher weiß man nicht, wie er trainiert und als Trainer tickt. Sein Vorteil: Er hat selbst eine Weltkarriere hingelegt und muss sich somit keinen Respekt bei den Spielern verschaffen. Wenn er irgendwas sagt, akzeptiert das jeder, weil man weiß: Der Mann hat Ahnung von Fußball. Das ist für eine Mannschaft wie Juve mit so vielen Stars sicherlich wichtig. Ob sein System und seine Philosophie funktionieren, bleibt abzuwarten. Ich hoffe es für ihn."

... die Siegermentalität von Juventus: "Was ich bei Juve so krass finde: Die gehen immer mit dieser Selbstverständlichkeit auf den Platz, zu gewinnen. Sie haben diese absolute Siegermentalität verinnerlicht. Man spürt den Spielern förmlich an, dass sie auf dem Platz stehen, um ihn nach 90 Minuten als Sieger zu verlassen. Das ist nicht angsteinflößend, aber man hat schon Respekt, wenn man gegen sie spielt. Ich glaube, dass sie dadurch auch immer diese knappen 1:0- oder 2:1-Siege erringen, die sie am Ende brauchen, um Meister zu werden."

... die Unterschiede der italienischen Liga zu anderen europäischen: "Gerade im ersten Jahr war ich beeindruckt von der Physis. Dieses "Catenaccio", das eigene Tor bis zum Tod verteidigen, wird einem vom ersten Tag an in Italien eingetrichtert und ist für mich der große Unterschied zu vielen anderen Ligen. Außerdem beeindruckend: die Ausgeglichenheit in der Liga. Juve hatte vergangene Saison auch mit Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte wie Brescia Probleme. Es gibt viele starke Mannschaften und fast alle legen den absoluten Willen an den Tag, ihr Tor um Biegen und Brechen zu verteidigen. Viele haben diese Art zu verteidigen perfektioniert. Auch das macht die Serie A besonders."

... seinen Zeitvertreib während der Vorbereitung: "Ich lese gerne und habe meinen Laptop zum Studieren in der Nähe. Ich bin - anders als 90 Prozent meiner Mitspieler - nicht so der Zocker, der immer seine PlayStation dabei hat. Das ist nicht mein Ding."

Robin Gosens im Steckbrief