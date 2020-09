AC Milan - FC Bologna heute live im TV oder Livestream

Am heutigen Montagabend kommt es im ehrwürdigen San Siro zur Partie zwischen der AC Milan und dem FC Bologna. Wir zeigen euch alle Infos zur Auftaktpartie in der Serie A.

AC Milan - FC Bologna heute live: Milans Auftakt in der Liga mit Rückenwind

Der Pflichtspielauftakt am vergangenen Donnerstag in der Europa League Qualifikation verlief durchaus wie geplant für die Mailänder, die Pflichtaufgabe wurde souverän gemeistert. Gegen die Shamrock Rovers feierte der haushohe Favorit einen 2:0-Sieg und empfängt am kommenden Donnerstag den norwegischen Teilnehmer aus Glimt.

Die Rossoneri machten in der vergangenen Saison erst sehr spät die Euro League Quali fest, nachdem man vor der Coronapause eher im Tabellenmittelfeld herumgeirrt war.

Die knapp dreimonatige Zwangspause im italienischen Fußball entpuppte sich für die Pioli-Elf aber als ein großer Vorteil. Nach dem Re-Start lief Milan wie ausgewechselt auf und wirbelten die Tabelle mächtig durcheinander. In den letzten zwölf Spielen sammelten die Rossoneri 30 von 36 möglichen Punkten und beendeten die Saison schlussendlich auf Platz sechs.

AC Milan - FC Bologna heute live: Alle Infos zur Partie

Datum: 21.9.2020

21.9.2020 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Stadion: San Siro

San Siro Zuschauer: aus bekannten Gründen keine Fans zugelassen

aus bekannten Gründen keine Fans zugelassen Fakten: Am 18. Spieltag der Saison 2015/16 setzte sich Bologna letztmals gegen die Rossoneri aus Mailand durch. Seit dem damaligen 1:0-Sieg im San Siro Stadion gab es in der Serie A acht Erfolge für AC und nur ein Unentschieden

AC Milan - FC Bologna heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen den beiden norditalienischen Klubs wird live und exklusiv bei DAZN zu sehen sein. Um 20.35 Uhr begrüßen euch Kommentator Mario Rieker und Experte Max Nicu und führen Euch durch die Partie.

Der Streaminganbieter DAZN zeigt ausgewählte Spiele der Serie A live und exklusiv mit deutschem Kommentar. Doch DAZN hat nicht nur die französische Liga im Angebot. Beim "Netflix des Sports" seht Ihr ausgewählte Spiele aus Europas Topligen und auch für Mehrsport-Fans hat DAZN unglaublich viel im Angebot. Ihr verpasst keine Action in UFC, Boxen, NBA, NHL, MLB, NFL, Darts, MotoGP, Rugby, Cricket etc.

