Serie A: Inter Mailand wird Vizemeister - Ciro Immobile egalisiert Higuains Torrekord

Robin Gosens hat mit Atalanta Bergamo zum Ende einer starken Saison in der Serie A die Vizemeisterschaft im italienischen Fußball verpasst. Das Überraschungsteam mit dem deutschen Außenverteidiger verlor am letzten Spieltag 0:2 (0:2) gegen Inter Mailand und musste damit den Lombarden den zweiten Platz überlassen.

Die erneute Teilnahme an der Champions League hatte sich Bergamo bereits zuvor gesichert.

Am 12. August geht für Gosens und Co. die Spielzeit mit dem Viertelfinale der Königsklasse gegen Paris St.-Germain weiter. Die Partie bildet den Auftakt für das Endturnier der Champions League in Lissabon.

Für die wegen der Corona-Pandemie verschobenen Entscheidung im wichtigsten europäischen Klubwettbewerb muss sich Italiens Meister Juventus Turin erst noch im Achtelfinalrückspiel am Freitag gegen Olympique Lyon qualifizieren.

Ciro Immobile stellt Torrekord ein

Cristiano Ronaldo wurde aus diesem Grund zum Abschluss der Serie A geschont. Juve, das seinen neunten Titel in Folge bereits am vergangenen Sonntag perfekt gemacht hatte, verlor 1:3 (1:2) gegen AS Rom.

Lazio Rom, das vor der Partie beim SSC Neapel ebenfalls noch Chancen auf die Vizemeisterschaft hatte, verlor am Vesuv mit 1:3 und schließt als Vierter ab. Ciro Immobile erzielte das zwischenzeitliche 1:1 und damit sein 36. Saisontor. Der Ex-Dortmunder stellte somit den von Gonzalo Higuain einst aufgestellten Torrekord ein.