Inter wahrt Minichance auf die Meisterschaft dank Lukaku und Sanchez

Inter Mailand hat in der Serie A seine theoretische Chance auf die Meisterschaft gewahrt. Beim abstiegsbedrohten CFC Genua gewann das Team von Trainer Antonio Conte am 36. Spieltag mit 3:0 (1:0) und bleibt damit an Serienmeister Juventus Turin dran.

Romelu Lukaku erzielte in der 34. Minute die Führung, kurz vor Ende der Partie sorgten Alexis Sanchez (82.) und Lukaku (90.+3) für die Entscheidung.

Inters Chancen auf den Scudetto sind trotz der drei Punkte aber eher gering. Juve könnte mit einem Sieg gegen Sampdoria Genua am Sonntag (21.45 live auf DAZN) die neunte Meisterschaft in Serie perfekt machen.

Im ersten Spiel am Samstag gewann Parma Calcio mit 2:1 bei Absteiger Brescia. Bereits am Freitag hatten sich Inter Stadtrivale AC Milan und Überraschungsteam Atalanta Bergamo 1:1 getrennt.

