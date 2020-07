Serie A: Handanovic patzt - Lautaro Martinez zaubert! Inter Mailand müht sich an Atalanta und Lazio vorbei

Inter Mailand hat sich nach einer schleppenden ersten Halbzeit und einem schweren Patzer von Torhüter Samir Handanovic am Ende doch noch souverän mit 3:1 (0:1) gegen Kellerkind FC Turin durchgesetzt und sich in der Tabelle an Atalanta Bergamo und Lazio Rom vorbei auf Platz zwei geschoben.

Begonnen hatte das Unterfangen Heimsieg gegen die nach wie vor vom Abstieg bedrohten Granatroten aus Turin denkbar ungünstig: In der 17. Minute leistete sich Inter-Keeper Handanovic einen kapitalen Fehler bei einer Torino-Ecke, den Andrea Belotti zum 1:0 verwertete. Handanovic hatte einen Eckball ohne Bedrängnis versucht zu fangen, ließ den Ball jedoch vor Belottis Füße fallen.

Anschließend kam Inter immer besser in die Partie, es dauerte jedoch bis kurz nach Wiederbeginn als Lautaro Martinez mit einem Geniestreich mustergültig per Kopf auf Ashley Young ablegte und dieser zum Ausgleich traf (48.). Nur zwei Minuten später war es der umtriebige Alexis Sanchez der ebenso stark auf Diego Godin ablegte und dieser zur Führung traf. Nach einer knappen Stunde machte Lautaro Martinez dann höchstselbst per abgefälschtem Distanzschuss den Deckel drauf.

Am Ende verhinderte Torino-Keeper Salvatore Sirigu mit einem Weltklasse-Reflex noch ein Debakel für die Gäste. Durch das 3:1 überholten die Nerazzurri nicht nur Atalanta Bergamo, sondern aufgrund des nun besseren Torverhältnisses auch Lazio Rom. Beide Mannschaften hatten am Wochenende Federn lassen: Atalanta kam trotz zweimaliger Führung gegen Spitzenreiter Juventus nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus, Lazio kassierte gegen Sassuolo in der Nachspielzeit eine schmerzhafte 1:2-Niederlage.

Serie A: Die Tabelle