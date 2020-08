Serie A: AC Mailand gegen Cagliari Calcio heute live im TV, Livestream und Liveticker

Letztes Spiel für den AC Mailand und Zlatan Ibrahimovic (VIDEO: Zlatans Doppelpack in Genua) in der Serie-A-Saison 2019/20: Zu Gast in der Modemetropole ist Cagliari Calcio. Wo Ihr die Partie live im TV, Stream oder Ticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

AC Mailand gegen Cagliari Calcio: Wann und wo findet das Spiel statt?

Ab 20.45 Uhr rollt am heutigen Samstag der Ball im Giuseppe Meazza, der Heimspielstätte von Milan und Inter. Dann steht der 76. Serie-A-Vergleich zwischen dem AC Mailand und Cagliari Calcio an. 41-mal siegte Milan, nur achtmal Cagliari.

Serie A: Milan vs. Cagliari heute live im TV, Livestream und Ticker

Wie bereits in der gesamten Serie-A-Saison, ist auch der letzte Spieltag in Italiens Top-Liga nich im TV, sondern lediglich auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst zeigt somit auch die Partie Milan gegen Cagliari. Ab 20.30 Uhr begrüßen Euch Kommentator Uwe Morawe und Experte Michael Hofmann.

Alternativ stellt Euch SPOX einen ausführlichen Liveticker zur Begegnung parat, wie auch zu allen weiteren Spielen des Tages.

Hier findet Ihr den Ticker Milan vs. Cagliari.

Stars vor ungewisser Zukunft: Was wird aus Ibrahimovic, Thiago Silva und Co.? © imago images 1/29 Die Corona-Krise stellt die Vereine vor neue wirtschaftliche Herausforderungen. Transfers bleiben teilweise aus, Kader werden verkleinert. Einige Stars stehen aktuell vor einer ungewissen Zukunft. Wir geben einen Überblick. © imago images / PanoramiC 2/29 Thiago Silva (35): Mitte Juni gab PSG die Trennung von Thiago Silva, Choupo-Moting und Cavani bekannt. Laut PSG-Sportdirektor Leonardo sei die "sehr harte Entscheidung" gefallen, um den Kader zu verjüngen und gleichzeitig die Gehaltsliste zu entlasten. © imago images / PanoramiC 3/29 Silva stehen nun viele Türen offen, unter anderem eine Rückkehr zum AC Milan oder Fluminense. Auch Tottenham, Everton und Florenz sollen Interesse zeigen. Silvas Gehaltsforderungen könnten zum Knackpunkt werden. Bei PSG verdiente er rund 12 Mio. Euro. © imago images / PanoramiC 4/29 Edinson Cavani (33): Mit der Ankunft von Mauro Icardi in Paris wurde Cavani obsolet. Aufgrund einiger Verletzungen rückte Cavani in die zweite Reihe. In 22 Pflichtspielen erzielte er lediglich sieben Tore. Auch er musste gehen. © imago images / PanoramiC 5/29 Der Stürmer steht offenbar bei der AS Roma hoch im Kurs. Eine Rückkehr nach Südamerika – die Boca Juniors gelten als Option – kommt wohl noch zu früh. Neben der Roma und Benfica erwägt auch Premier-League-Aufsteiger Leeds United eine Verpflichtung. © imago images / PanoramiC 6/29 Eric Maxim Choupo-Moting (31): Anders als Cavani verlängerte Choupo-Moting für die Champions League bis Ende August bei PSG. Bisher kam der ehemalige HSV-Profi nur auf 17 Saisonspiele (5 Tore). Für ihn könnte Herthas Matheus Cunha zu PSG wechseln. © imago images / PanoramiC 7/29 Und Choupo-Moting? Als der HSV noch im Aufstiegsrennen war, wurde über eine mögliche Rückkehr des Offensivmannes in seine Geburtsstadt spekuliert. Nun erscheint ein Wechsel aber unwahrscheinlich. Es gibt wohl Interesse vom FC Turin - Ausgang offen. © imago images / Alexandre Simoes 8/29 Mario Götze (27): Beim BVB hatte der Weltmeister von 2014 keine Zukunft mehr. Die Trennung sei für alle Beteiligten die beste Entscheidung, meint BVB-Sportdirektor Michael Zorc. Anders als Andre Schürrle denkt Götze noch nicht an ein Karriereende. © imago images / Avanti 9/29 Aus der Bundesliga zeigte bisher nur die Hertha Interesse. Ein Wechsel ins Ausland erscheint jedoch wahrscheinlicher. Als Optionen gelten Milan, Sevilla und Kovac-Klub Monaco. Sein ehemaliger Mitspieler Ribery will Götze angeblich nach Florenz lotsen. © imago images / PA Images 10/29 Willian (31): Noch ist nicht sicher, ob Willian Chelsea verlassen wird. Angesichts der Kaderverjüngung und Neuzugang Hakim Ziyech fehlen Willian wohl die Argumente für eine Vertragsverlängerung. Knackpunkt: Willian will einen Dreijahresvertrag. © imago images / Colorsport 11/29 Chelsea wird dem Brasilianer einen Kompromiss vorschlagen, die Gespräche laufen wieder. Einigt man sich nicht, wäre ein Wechsel innerhalb der Premier League (Arsenal oder Tottenham) für Willian "in Ordnung". Mit 35 oder 36 will er dann in die USA. © imago images / PA Images 12/29 David Silva (34): Der Spanier will nach zehn Jahren bei Manchester City seine Karriere anderswo ausklingen lassen. Ein Verbleib in der Premier League ist keine Option. "Ich sehe mich niemals mit einem anderen Team gegen ManCity spielen", sagte er. © imago images / Action Plus 13/29 Stattdessen könnte Silva nach Katar wechseln. Al Duhail soll dem Routinier ein lukratives Angebot unterbreitet haben. Auch Beckham-Klub Inter Miami ist interessiert. Ein Verbleib bei ManCity erscheint dagegen nicht möglich. © imago images / Poolfoto 14/29 Benjamin Stambouli (29): Sein Vertrag beim FC Schalke 04 ist ausgelaufen. Gespräche über eine Vertragsverlängerung laufen noch immer. Schalke würde den Defensivallrounder gerne halten, es geht jedoch ums Geld. © imago images / Chai v.d. Laage 15/29 Stambouli ist mit rund 4 Mio. Euro einer der Topverdiener bei S04. Die finanzielle Situation des Klubs ist bekannt. Stambouli müsste auf viel Gehalt verzichten. Fenerbahce hat loses Interesse angemeldet, wahrscheinlicher ist aber ein Verbleib. © imago images / Philippe Ruiz 16/29 Philippe Coutinho (28): Nach seinem durchwachsenen Jahr beim FC Bayern kehrt der Brasilianer wieder zurück zu Stammverein FC Barcelona (Vertrag bis 2023). Die Blaugrana planen jedoch auch ohne den ehemaligen Liverpool-Star. Wohin also mit Coutinho? © imago images / Werner Otto 17/29 Er präferiert wohl eine Rückkehr nach England. Barca hat Coutinho nach Informationen von SPOX und Goal dem FC Arsenal und Newcastle zum Kauf geboten. Laut Foot Mercato könnte es zu einem Tauschgeschäft mit Arsenals Matteo Guendouzi (21) kommen. © imago images / Sportimage 18/29 Jan Vertonghen (33): Nach acht Jahren wird er die Spurs verlassen. Das verkündete er via Twitter an. Sein neuer Klub? "Ich werde etwas länger warten, weil ich wirklich beim richtigen Verein unterschreiben möchte." © imago images / ZUMA Press 19/29 Nach eigenen Aussagen sind Spanien und Italien Optionen. Vertonghen möchte gern Champions League spielen, auch ein Grund für die Trennung von den Spurs - es reichte lediglich für die Europa League. © imago images / PRiME Media Images 20/29 Pedro (32): Nach dem 2:0-Sieg gegen Wolverhampton - Pedro wurde in der Schlussphase eingewechselt - bestätigte Chelsea-Trainer Lampard, dass dies das letzte Liga-Spiel des Spaniers für die Blues war. Später setzte Pedro einen entsprechenden Tweet ab. © imago images / PA Images 21/29 Pedro kam 2014 von Barca nach London und gewann dort Meisterschaft, FA Cup und Europa League. Nach übereinstimmenden Medienberichten steht der Rechtsaußen vor einem Wechsel zur AS Rom, laut Guardian bestehe Einigkeit über einen Zwei-Jahres-Vertrag. © imago images / Independent Photo Agency 22/29 Zlatan Ibrahimovic (38): Trotz seines hohen Alters denkt der Schwede noch lange nicht an ein Karriereende. "Ich wärme mich gerade erst auf", teilte er zuletzt bei Instagram mit. Sein Vertrag bei Milan läuft jedoch Ende August aus. © imago images / LaPresse 23/29 Der Schwede würde gern in Mailand bleiben. Gespräche über eine Vertragsverlängerung laufen bereits, Ibra fordert offenbar sechs Mio. Euro Gehalt für einen Einjahresvertrag. Entscheidend könnte der Verbleib von Trainer Pioli sein, der gut mit Ibra kann. © imago images / Cordon Press/Miguelez Sports 24/29 Ivan Rakitic (32): Der Kroate hat bei Barca noch Vertrag bis 2021. In der abgelaufenen Spielzeit kam er zwar 41-mal zum Einsatz, Stammspieler ist er jedoch bei weitem nicht. Rakitic forderte Klarheit - und erklärte, er sei "für alles offen". © imago images / Action Plus 25/29 Trainer Setien geht von einem Verbleib von Rakitic aus. Für die Klub-Führung ist Rakitic aber wohl eher Tauschware. Sollte ein passendes Angebot für ihn eintrudeln, darf Rakitic gehen. Zuletzt berichtete die Marca vom Interesse von Atletico. © imago images / VI Images 26/29 Max Kruse (32): Sein Intermezzo in der Türkei beendete Kruse selbst, nachdem Gehaltszahlungen von Fenerbahce ausgeblieben waren. Seit Mitte Juni ist Kruse deshalb wieder auf dem Markt. Das "Single-Leben" gefällt Kruse, er spielt mit den Medien. © imago images / Team 2 27/29 Kehrt Kruse zurück an die Weser? Ohne seinen Dreh- und Angelpunkt wäre Werder Bremen beinahe abgestiegen. Mittlerweile soll Werder schon Kontakt zu Kruse aufgenommen haben. Aber auch Gerüchte über einen Wechsel zur SGE halten sich hartnäckig. © imago images / Jürgen Schwarz 28/29 Benedikt Höwedes (32): Am 8. Juni gab Lokomotive Moskau die einvernehmliche Vertragsauflösung mit dem ehemaligen Schalker bekannt. Aus persönlichen Gründen wurde sein Vertrag (bis 2021) vorzeitig aufgelöst. © imago images / eu-images 29/29 Familienvater Höwedes machte offenbar die Corona-Krise zu schaffen. Nun ist er vereinslos. Laut Sport1 zieht der langjährige Schalker-Kapitän sogar ein Karriereende in Erwägung. Eine Rückkehr zu S04 gilt hingegen als sehr unwahrscheinlich.

Ibrahimovic bei Milan vor Vertragsverlängerung

Doppelpack gegen Genua, Doppelpack gegen Sassuolo - Zlatan Ibrahimovic war zuletzt prächtig in Form und steht nun wohl vor einer Vertragsverlängerung in Mailand. "Es bestehen die Rahmenbedingungen, um zusammen weiterzumachen. Das wünsche ich mir", sagte Trainer Stefano Pioli nach dem Sieg in Genua.

"Zlatan ist zufrieden, er fühlt sich bei uns wohl. Das zeigt die tägliche Arbeit", ergänzte der Coach. Laut übereinstimmenden Medienberichten fordert Ibrahimovic ein Jahresgehalt von sechs Millionen Euro.

Serie A: Der 38. Spieltag in der Übersicht

Während die Meisterschaft bereits entschieden ist, fällt heute Abend die Entscheidung über die Vize-Meisterschaft. Mit Inter, Bergamo und Lazio gibt es noch drei Kandidaten.

Termin Heim Auswärts 1. August, 18 Uhr Brescia Calcio Sampdoria Genua 1. August, 20.45 Uhr AC Mailand Cagliari Calcio 1. August, 20.45 Uhr Atalanta Bergamo Inter Mailand 1. August, 20.45 Uhr SSC Neapel Lazio Rom 1. August, 20.45 Uhr Juventus Turin AS Rom 2. August, 18 Uhr SPAL Ferrara AC Florenz 2. August, 20.45 Uhr CFC Genua Hellas Verona FC 2. August, 20.45 Uhr Lecce Parma Calcio 2. August, 20.45 Uhr Bologna FC Turin 2. August, 20.45 Uhr US Sassuolo Calcio Udinese Calcio

Serie A: Die Tabelle vor dem letzten Spieltag

Milans Vorsprung auf Platz sieben beträgt vier Zähler, die Qualifikation für die Europa League ist sicher. Seit der Corona-Pause legten die Rossoneri einen starken Lauf hin und sind immer noch ungeschlagen. Cagliari sorgte am Mittwoch für eine dicke Überraschung und schlug Meister Turin.