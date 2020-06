Cristiano Ronaldo geht erneut leer aus: SSC Neapel gewinnt Coppa Italia nach Elfmeterschießen

Der SSC Neapel hat den ersten Titel der Saison geholt. Napoli gewann im Finale der Coppa Italia gegen Juventus Turin mit 4:2 (0:0/0:0) nach Elfmeterschießen. Cristiano Ronaldo verpasste den Gewinn des italienischen Pokals somit erneut.

Nach 90 Minuten vor leeren Rängen hatte es 0:0 gestanden - eine Verlängerung wurde nicht gespielt.

Für Neapel, dessen etatmäßiger Keeper Alex Meret zum Matchwinner wurde, war es der erste Pokalsieg seit 2014, der fünfte insgesamt. Juventus, das die Coppa Italia zwischen 2015 und 2018 viermal in Serie gewonnen hatte, verpasste seinen 14. Titel.

Buffon rettet Juventus Turin ins Elfmeterschießen

Torwart-Ikone Gianluigi Buffon (42) hatte Juve, bei dem 2014er-Weltmeister Sami Khedira nicht im Kader stand, mit einer Glanztat in der zweiten Minute der Nachspielzeit gegen Nikola Maksimovic ins Elfmeterschießen gerettet. Demme, der im Winter von RB Leipzig nach Neapel gewechselt war, stand in der Startelf, kam im Elfmeterschießen aber nicht zum Zug.

Wegen der Corona-Pandemie fand die Siegerehrung in besonderer und abgesicherter Form statt. Die Sieger mussten Trophäe und Medaillen selbst abholen, sie wurden ihnen nicht wie üblich überreicht. Das Halbfinal-Rückspiel zwischen Juventus und AC Milan am Freitag (0:0), bei dem Khedira eingewechselt wurde, war das erste Match in Italien nach dreimonatiger Unterbrechung. In der Serie A geht es am Samstag weiter.