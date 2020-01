Kevin-Prince Boateng offenbar vor Blitz-Wechsel zu Besiktas

Ex-Bundesliga-Profi Kevin-Prince Boateng vom Serie-A-Klub AC Florenz soll unmittelbar vor einem Wechsel in die Süper Lig zu Besiktas stehen. Das berichtet Sky Italia.

Demnach verlässt der 32-Jährige die Fiorentina nach nur sechs Monaten und schließt sich per Leihe den Türken an, die am Saisonende über eine Kaufoption verfügen.

Der gebürtige Berliner wechselte erst zu Saisonbeginn von Ligakonkurrent Sassuolo zur Viola, wo sein Vertrag noch bis 2021 läuft. Zuvor war er per Leihe ein halbes Jahr für den FC Barcelona aktiv.

Besiktas wäre für den ehemaligen Herthaner die insgesamt 13. Profistation seiner Karriere.