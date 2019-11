Serie A live: AC Mailand gegen SSC Neapel heute im TV, Livestream und Liveticker

In der Serie A treffen heute der AC Mailand und die SSC Neapel aufeinander. Wo Ihr die Begegnung im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Die Serie A findet in diesem Jahr auf DAZN statt. Hier könnt Ihr den Streamingdienst kostenlos testen.

Serie A: Wo und wann spielen der AC Milan und die SSC Neapel?

Ab 18 Uhr rollt heute im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion der Ball, Daniele Orsato wird die Begegnung als Schiedsrichter leiten.

Serie A live: AC Mailand gegen SSC Neapel heute im TV und Livestream

In diesem Jahr hat sich DAZN die Übertragungsrechte an der Champions League gesichert. Kurz vor dem Anpfiff könnt Ihr dort heute einschalten, um Milan gegen Napoli zu sehen - der Livestream läuft auf all Euren mobilen Endgeräten.

Auch darüber hinaus kommt Ihr in Sachen Fußball nicht zu kurz. Egal, ob Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Champions League oder Europa League - für jeden ist etwas dabei. DAZN kostet nur 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich und kann hier vier Wochen lang gratis und vollkommen unverbindlich getestet werden.

Serie A zwischen Milan und Neapel heute im Liveticker auf SPOX

Wie gewohnt findet Ihr auch an diesem Samstag wieder zahlreiche Liveticker in unserem Kalender. Unter anderem tickern wir auch die Begegnung zwischen Milan und Neapel, hier geht es lang.

Serie A: Der 13. Spieltag im Überblick

Neben der Partie zwischen dem AC Mailand und der SSC Neapel findet heute auch das Fernduell um die Tabellenspitze zwischen Juventus Turin und Inter Mailand statt. Juve ist bei Atalanta Bergamo zu Gast, Inter Mailand beim FC Turin. Das sind alle Begegnungen des Wochenendes:

Datum Uhrzeit Heimteam Gastteam 23.11.19 15 Uhr Atalanta Bergamo Juventus Turin 23.11.19 18 Uhr AC Mailand SSC Neapel 23.11.19 20.45 Uhr FC Turin Inter Mailand 24.11.19 12.30 Uhr Bologna Parma Calcio 24.11.19 15 Uhr Hellas Verona FC AC Florenz 24.11.19 15 Uhr AS Rom Brescia Calcio 24.11.19 15 Uhr US Sassuolo Calcio Lazio Rom 24.11.19 18 Uhr Sampdoria Genua Udinese Calcio 24.11.19 20.45 Uhr Lecce Cagliari Calcio 25.11.19 20.45 Uhr SPAL Ferrara CFC Genua

Serie A: Zahlen und Fakten zum AC Mailand und der SSC Neapel

Im direkten Vergleich hatte zuletzt eindeutig die Napoli ihre Nase vorn. Von den jüngsten neun Serie-A-Duellen gewann die SSC sechs Stück, dreimal kam es zudem zu einer Punkteteilung.

Im San Siro hatte Neapel jedoch offensiv einige Probleme, seit drei Pflichtspielen wartet das Team dort auf einen Torerfolg.

Beide Vereine erlebten bislang eine durchwachsene Saison. Von den vergangenen neun Partien gewann Milan nur zwei (6 Niederlagen, 1 Remis), bei Neapel sieht es ähnlich aus (2 Siege, 6 Unentschieden, 1 Niederlage).

Serie A: Die Tabelle vor dem 13. Spieltag

Mailand ist in dieser Saison deutlich näher an den Abstiegsrängen (vier Punkte Abstand) als an den Europa-League-Plätzen (neun Punkte). Bei Napoli sieht es schon etwas besser aus, der amtierende Vizemeister könnte mit einem Sieg schon in die internationalen Ränge springen.

Platz Team Spiele Tore Differenz Punkte 1. Juventus Turin 12 20:9 11 32 2. Inter Mailand 12 26:12 14 31 3. Lazio Rom 12 28:13 15 24 4. Cagliari Calcio 12 23:12 11 24 5. Atalanta Bergamo 12 30:18 12 22 6. AS Rom 12 20:14 6 22 7. SSC Neapel 12 21:15 6 19 8. Parma FC 12 18:15 3 17 9. AC Florenz 12 18:19 -1 16 10. Hellas Verona FC 12 10:11 -1 15 11. FC Turin 12 15:17 -2 14 12. Udinese Calcio 12 8:18 -10 14 13. Sassuolo Calcio 11 21:21 0 13 14. AC Mailand 12 11:16 -5 13 15. FC Bologna 12 16:20 -4 12 16. Lecce 12 15:25 -10 10 17. FC Genua 12 14:26 -12 9 18. Sampdoria Genua 12 7:19 -12 9 19. SPAL 12 7:18 -11 8 20. Brescia Calcio 11 10:20 -10 7