Mario Balotellis Stotterstart bei Brescia: Ärger in der Super Mario World

Mario Balotelli spielt mit Brescia gegen den Abstieg in der Serie A. Im Gespräch mit SPOX und DAZN wird klar, wie euphorisch Balotelli nach dem Wechsel in seine Heimatstadt war. Drei Monate nach dem gefeierten Empfang in Brescia ist er aber bereits umstritten. Es gibt Ärger in der Super Mario World.

Trainer-Rauswurf, Tabellenletzter, Rassismus-Eklat. 92 Tage ist es her, dass Balotelli bei Brescia Calcio vorgestellt wurde. 92 wirklich lausige Tage.

Dabei hatten sich Balotelli und Brescia alles so schön ausgemalt. Der 29 Jahre alte Angreifer wurde zwar in Palermo geboren, wuchs aber in Brescia auf und kokettierte schon länger mit der Vorstellung, seine Karriere in seiner Heimatstadt zu beenden.

"Das ist mein Zuhause. Es ist eine Ehre, für Brescia zu spielen", sagte Balotelli im Gespräch mit SPOX und DAZN im Oktober.

Balotelli kehrt in seine Heimatstadt zurück: Super Mario World

Er setzte sich mit diesem Wechsel scheinbar in ein gemachtes Nest. Brescia ist die Super Mario World. Er ist bei seiner Familie. Nach dem Tod seines Vaters 2015 ist Balotelli die Nähe zu seiner Mutter noch wichtiger geworden. Jeden Tag isst er gemeinsam mit ihr zu Mittag und zu Abend. "Es ist ein kleines Detail, aber ein schönes. Es ist das Beste, deine Eltern in der Nähe zu haben", schwärmte Balotelli.

© getty

Er ist glücklich in Brescia. Zumindest war er das in den ersten Wochen. Die starken Statistiken, die er in Frankreich auflegte (76 Spiele, 41 Tore), erklärte sich Balotelli mit der "tollen Atmosphäre" in Nizza und Marseille. Er fühlte sich heimisch, konnte sich frei bewegen, seine Privatsphäre wurde respektiert. "Ich war immer glücklich auf dem Platz. Gute Leistungen waren die Folge", sagte er.

Die Brescia-Tifosi, der Klub, Balotelli selbst - alle erhofften sich aufgrund der perfekten Umstände in Balotellis Heimat ähnlich starke Leistungen. Er war der Königstransfer des Aufsteigers und schien hochmotiviert. "In den letzten anderthalb Monaten habe ich wohl mehr gearbeitet als in den letzten zehn Jahren meiner Karriere. Was meine Fitness angeht, habe ich ein komplett neues Niveau erreicht", sagte Balotelli. Er fühle sich neun Jahre jünger.

Mario Balotelli braucht Zeit, die Brescia nicht hat

Die ersten Auftritte für "Le Rondielle" (die kleinen Schwalben) waren vielversprechend. In seinem zweiten Pflichtspiel gegen Neapel traf Balotelli zum 1:2. Im darauffolgenden Freundschaftsspiel gegen den Amateurklub US Bagnolese (11:0) gelang ihm ein Dreierpack. Er schien das Team wie erhofft tragen zu können.

Mittlerweile aber ist er umstritten. In sieben Einsätzen schoss er zwar zwei Tore, wirkte bisweilen aber unmotiviert und apathisch. Balotelli erklärte, dass er Zeit brauche, sich wieder an den italienischen Fußball zu adaptieren. "Ich muss taktisch disziplinierter sein. Dann kann ich auch meine individuellen Fähigkeiten einbringen", sagte er.

Seit seinem Debüt am 5. Spieltag (vier Spiele musste er aufgrund einer Roten Karte im letzten Spiel für Marseille gesperrt aussetzen) holte Brescia in sieben Partien nur einen Punkt. Trainer Eugenio Corini musste Anfang November nach der 1:2-Pleite bei Hellas Verona seinen Hut nehmen.

Golden Boy 2010: Diese Spieler ließ Mario Balotelli hinter sich © getty 1/21 Mario Balotelli gewann 2010 den von der italienischen Zeitung Tuttosport verliehenen Titel "Golden Boy" als bester Nachwuchsspieler Europas. Die erwartete Weltkarriere blieb aber aus, aktuell spielt er in seiner Heimat bei Brescia Calcio. © getty 2/21 Jedes Jahr gibt es 40 Nominierte auf den Golden-Boy-Titel. Hier eine Auswahl an prominenten Namen, die Balotelli damals hinter sich gelassen hat. © getty 3/21 BEBE: Wechselte im Sommer 2010 von Guimaraes zu Manchester United, wo sich der Stürmer jedoch nicht durchsetzte. Es folgten etliche Leihgschäfte. 2018 wechselte er fest zu Rayo Vallecano, wo er in der aktuellen Saison bei drei Toren steht. © getty 4/21 DIEGO CONTENTO: Kam in der Saison 2009/10 zu ersten Einsätzen für die Profis des FC Bayern. Beim Finale dahoam 2012 spielte er durch. 2014 wechselte Contento zu Bordeaux, 2018 weiter nach Düsseldorf. © getty 5/21 SERGIO CANALES: Bei Real Madrid gelang ihm der Durchbruch nicht. Über die Stationen Valencia und San Sebastian landete er 2018 bei Betis Sevilla, wo er aktuell Stammspieler ist. © getty 6/21 LUUK DE JONG: 2012 ging es von Twente zu Gladbach, wo er die in ihn gesteckten Erwartungen nicht erfüllte. Nach Stationen bei Newcastle und Eindhoven seit diesem Sommer beim FC Sevilla unter Vertrag. © getty 7/21 PHILIPPE COUTINHO: Über die Stationen Inter und Espanyol landete er 2013 in Liverpool, wo ihm der große Durchbruch gelang. Nach einer schwierigen Zeit beim FC Barcelona mittlerweile beim FC Bayern. © getty 8/21 DAVID DE GEA: 2011 wechselte der Keeper von seinem Jugendklub Atletico zu Manchester United, wo er seitdem Stammkeeper ist. © getty 9/21 DOUGLAS COSTA: Spielte fünf Jahre lang bei Donezk, ehe er 2015 zum FC Bayern kam. Seit 2017 bei Juventus Turin unter Vertrag, dort aktuell aber nur Ergänzungsspieler. © getty 10/21 CHRISTIAN ERIKSEN: Schaffte bei Ajax den Durchbruch und zog 2013 zu Tottenham weiter, wo er seitdem einen Stammplatz im Mittelfeld hat. Zuletzt kokettierte er aber mit einem Abschied. © getty 11/21 MARIO GÖTZE: Ging nach zwei Meistertiteln von Dortmund zum FC Bayern und nach drei weiteren wieder zurück nach Dortmund. Zwischendurch machte er Deutschland 2014 mit seinem entscheidenden Tor zum Weltmeister. © getty 12/21 EDEN HAZARD: Nachdem ihm der Durchbruch in Lille gelungen war, wechselte er zu Chelsea. Im vergangenen Sommer ging es für 100 Millionen Euro weiter zu Real Madrid. © getty 13/21 BOJAN KRKIC: Galt beim FC Barcelona lange als der neue Messi, hielt diesem Anspruch aber nicht stand. Zeitweise in Stoke und Mainz unter Vertrag. Aktuell beim MLS-Klub Montreal Impact. © getty 14/21 TONI KROOS: Fühlte sich beim FC Bayern nicht genügend wertgeschätzt, weswegen er nach dem WM-Titel 2014 zu Real Madrid wechselte. Dort holte Kroos einen Champions-League-Hattrick. © getty 15/21 ROMELU LUKAKU: Tingelte nach dem Abschied von seinem Jugendklub Anderlecht durch England (Chelsea, West Brom, Everton, Manchester United), ehe er im vergangenen Sommer zu Inter wechselte. Seitdem: neun Tore in zwölf Spielen. © getty 16/21 JOEL MATIP: Bis 2016 bei Schalke unter Vertrag, seitdem in Liverpool. Wurde dort mit Klopp Champions-League-Sieger 2019. © getty 17/21 MIRALEM PJANIC: Gelang der Durchbruch in Lyon. Anschließend lange bei der Roma unter Vertrag, ehe er 2016 zu Juventus Turin wechselte. © getty 18/21 RAFAEL: Spielte sieben Jahre lang für die Profis von Manchester United. 2015 zog er weiter zu Lyon, wo er aktuell aber keine Rolle spielt. Erst ein Einsatz in der laufenden Saison. © getty 19/21 JAMES RODRIGUEZ: Kam 2010 aus Südamerika zu Porto, wo sein Stern aufging. Nach der WM 2014 ging es zu Real Madrid, wo er aber seinen Stammplatz verlor. Nach einer zweijährigen Leihe zum FC Bayern nun zurück bei Real. © getty 20/21 JACK WILSHERE: Stammt aus der Arsenal-Jugend und schaffte es dann zu den Profis. Hatte aber immer wieder mit Verletzungspech zu kämpfen. Seit Sommer 2018 bei West Ham United. © getty 21/21 ANDRE SCHÜRRLE: Wurde nach seinem Abschied aus Mainz 2011 nirgendwo so richtig glücklich. Seine Stationen: Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Dortmund, Fulham, Spartak Moskau.

Rassismus-Eklat um Mario Balotelli lässt die Stimmung kippen

Es war das Spiel, das die Stimmung bei Balotelli endgültig kippen ließ. Beim Stand von 0:1 schirmte er nach einem Einwurf den Ball gegen zwei Gegenspieler ab. Das war direkt vor der Hellas-Fankurve, aus der er wiederholt Affengeräusche und weitere diskriminierende Beleidigungen vernahm. Balotelli stieg auf den Ball, nahm ihn in die Hand und schoss ihn in die Ränge.

Nicht zum ersten Mal wurde er in Italien Opfer von rassistischen Beleidigungen. Nur durch das Zureden von Mit- und Gegenspielern verließ Balotelli nicht den Platz. In der 85. Minute gab er durch einen sehenswerten Distanztreffer die perfekte Antwort. Doch der Eklat hallte nach.

Verona will keine Beleidigungen gehört haben, der konservative Bürgermeister Federico Sboarina warf Balotelli gar vor, die Stadt diffamiert zur haben, obwohl Balotelli explizit "diese paar Idioten" verurteilte. Sein Klub stellte sich hinter Balotelli, die Fans taten das allerdings nicht ausnahmslos.

Die Ultras der Curva Nord distanzierten sich von Balotellis Reaktion und warfen ihm Arroganz vor. Er solle sich stattdessen hinterfragen, ob er wirklich alles für Brescia gebe. "Am wichtigsten ist, sich aufopfern zu wollen, Leidenschaft, Respekt, Motivation, ein verschwitztes Trikot. Werte, die ihm im Moment unbekannt erscheinen", teilte die Curva Nord in einer Pressemitteilung mit.

Mario Balotelli: Keiner für den Abstiegskampf?

Die anfängliche Liebe scheint erloschen, der Haussegen in der Super Mario World hängt schief. Der Vorwurf der Ultras ist so grotesk wie ignorant, die Unzufriedenheit mit den sportlichen Leistungen Balotellis aber nachvollziehbar.

Im Gespräch mit SPOX und DAZN schwärmte Balotelli von seinen neuen Teamkameraden: "Jeder trainiert so hart. Das ist das erste Team, mit dem ich trainiert habe, in dem jeder mit 200 Meilen pro Stunde fährt." Er scheint dieses Tempo aktuell aber nicht mitzugehen, wenngleich er mit seiner Schusstechnik und seinem satten Abschluss jederzeit für ein Tor gut ist.

Es stellt sich immer mehr die Frage, ob Balotelli wirklich zur Underdog-Mentalität des Aufsteigers passt und den Abstiegskampf annehmen kann. "Ich würde für keine Mannschaft spielen, deren Ziel der Nichtabstieg ist - außer Brescia", meinte Balotelli vielsagend.

Immer mehr Fans fordern den Bankplatz für Balotelli. Sie wollen das Stürmer-Duo aus dem Aufstiegsjahr, Alfredo Donnarumma und Ernesto Torregrossa, in der Startelf sehen. Bei der 0:4-Klatsche gegen Turin nahm der neue Trainer Fabio Grosso Balotelli nach 45 Minuten runter. Im Testspiel während der Länderspielpause fehlte er mit Muskelproblemen.

Brescia Calcio: Die Stürmer im Vergleich

Spieler Minuten Tore Schüsse (aufs Tor) Passquote Zweikampfquote (Luft) Balleroberungen/verluste (pro 90 min) Alfredo Donnarumma 721 4 10 (8) 61,54 Prozent 44,83 (31,82) Prozent 2,25/13,23 Florian Aye 583 0 7 (1) 54,62 Prozent 48,18 (49,18) Prozent 3,24/13,58 Mario Balotelli 522 2 22 (10) 66,39 Prozent 54,24 (46,15) Prozent 2,41/9,83 Alessandro Matri 70 0 4 (1) 57,89 Prozent 38,89 (50) Prozent 2,57/28,29 Ernesto Torregrossa 45 0 0 (0) 44,44 Prozent 87,5 (100) Prozent 2/12

Mario Balotelli will zur EM - und muss dafür kämpfen

Dabei wollte Balotelli seine Rückkehr nach Italien auch dazu nutzen, sich wieder in die Nationalmannschaft zu spielen. Seit September 2018, seit seinem schwachen Auftritt beim 1:1 gegen Polen in der Nations League, wurde er nicht mehr in die Squadra Azzurra berufen.

Trotz der überaus überzeugenden EM-Qualifikation der Italiener (ohne Balotelli) schließt Nationaltrainer Roberto Mancini eine EM-Teilnahme seines ehemaligen Schützlings (bei Manchester City und Inter Mailand) aber nicht aus.

Doch für seine Nominierung müsse Balotelli kämpfen. Im wahrsten Sinne des Wortes.