Franck Ribery droht lange Sperre für Schubser gegen Linienrichter

Franck Ribery droht eine lange Sperre in der Serie A. Videoaufnahmen zeigen, wie er nach der dramatischen 1:2-Niederlage mit dem AC Florenz gegen Lazio Rom zweimal einen Linienrichter schubste.

Ribery hatte in der 27. Minute den Assist zum zwischenzeitlichen 1:1 geliefert und war bei selbigem Spielstand in der 75. Minute ausgewechselt worden. In der 89. Minute erzielte Ciro Immobile das Siegtor für Lazio, nachdem es in der Entstehung ein vermeintliches Foul gegeben hatte.

Nach dem Schlusspfiff protestierte Ribery gegen die Entscheidung und schubste den Linienrichter zweimal zur Seite, ehe er von Florenz-Betreuern weggezogen wurde. Für das Verhalten sah Ribery nachträglich die Rote Karte. Ihm droht eine Sperre von mindestens drei Spielen.

"Ich mag sein Adrenalin und seine Leidenschaft", sagte Florenz-Trainer Vincenzo Montella im Anschluss. Ribery war im Sommer vom FC Bayern München nach Florenz gewechselt, wo er sofort zum Stammspieler avancierte.