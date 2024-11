"Ich habe nie daran gedacht": Randal Kolo Muani von Paris Saint-Germain bezieht Stellung zu Gerücht

Kolo Muani wechselte für fast 100 Millionen Euro von Frankfurt nach Paris

Kolo Muani war im Sommer 2023 für fast 100 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zum französischen Meister gewechselt, konnte dieser Summe bislang jedoch nicht einmal annähernd gerecht werden. Beim Hauptstadtklub ist der Franzose nur Einwechselspieler. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass sich Gerüchte über einen möglichen Transfer Kolo Muanis in letzter Zeit häuften. Wie Sky-Journalist Sacha Tavolieri berichtete, soll RB Leipzig aufgrund von Kolo Muanis hohem Jahresgehalt Interesse an einer Leihe zeigen.

Kolo Muani darf in dieser Saison bislang nur einen Einsatz über die vollen 90 Minuten für sich beanspruchen. Zuletzt saß der 25-Jährige in drei von vier Ligapartien jeweils das ganze Spiel über auf der Bank. In 52 Pflichtspielen für den Top-Klub schoss er elf Tore und legte sechs weitere auf.