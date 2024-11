Frankreich-Trainer Didier Deschamps lässt Reporter bei Frage nach Kylian Mbappé auflaufen: "Es steht ihnen frei, das zu interpretieren"

© getty

Kylian Mbappé erlebt schwierige Anfangszeit bei Real Madrid

Mbappé, im Sommer von Paris Saint-Germain nach Madrid gewechselt, erlebt eine komplizierte Anfangszeit bei Real. Öffentliche Kritik begleitete den 25-Jährigen von Beginn an, zuletzt hieß es zudem, dass auch vereinsintern die Zweifel an ihm größer werden.

Bis dato ist Mbappé 16-mal für Real aufgelaufen, dabei gelangen ihm acht Tore und zwei Assists.

Frankreich trifft in der Nations League ohne Mbappé zunächst am Donnerstag auf Israel. Am Sonntag steht dann das Prestigeduell in Italien an. Mbappé könnte indes im März 2025 wieder für sein Land spielen, dann beginnt die Qualifikation zur WM 2026.

Mit Real steht für Mbappé nach der Länderspielpause das LaLiga-Auswärtsspiel bei Leganes (24. November) an. Drei Tage später sind die Königlichen in der Champions League beim FC Liverpool zu Gast.