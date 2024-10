"Mir gefiel nicht, wie er spielte": Mason Greenwood kassiert volle Breitseite von Trainer und Medien

Mason Greenwood kassiert volle Breitseite von Trainer und Medien

"Mir gefiel nicht, wie er spielte", stimmte auch Trainer Roberto De Zerbi in die Kritik mit ein, als er erklärte, warum er Greenwood ausgewechselt hat. "Wenn wir um den Titel mitspielen wollen, müssen wir in allen Spielen Druck machen. Er ist ein guter Kerl, aber ich habe heute Abend viel mehr von ihm erwartet."

De Zerbi äußerte sich bei DAZN auch allgemein über die Mannschaft, machte aber noch einmal deutlich, warum er Greenwood in der zweiten Halbzeit nicht auf dem Platz haben wollte. "Bei 11 gegen 11 waren wir nicht auf der Höhe", sagte er. "Ich habe den Spielern gesagt, dass wir mehr laufen und mehr Opfer bringen müssen. Wir haben nicht so mutig gespielt, wie meine Mannschaft spielen sollte. Wir müssen mehr Persönlichkeit haben und besser spielen. Wir waren nicht in der Lage, wettbewerbsfähig zu sein. Wenn wir nicht mit Mut spielen, können wir dieses Trikot nicht tragen."

Greenwood hatte nach seinem Wechsel nach Marseille einen guten Start hingelegt und in seinen ersten drei Einsätzen in der Ligue 1 fünf Tore erzielt. Der 23-Jährige verpasste kaum eine Minute, bevor er am Sonntag vorzeitig ausgewechselt wurde. In den vergangenen sechs Spielen gelang ihm nur noch ein Treffer.