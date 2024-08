"Wie langweilig diese Spanier sind!": PSG-Trainer Luis Enrique teilt wegen Frage nach Kylian Mbappé aus

Danach folgte ein kurzer Rückblick auf die gemeinsame Zeit mit Mbappé bei PSG: "Ich habe Kylian immer bewundert. Er ist ein außergewöhnlicher Spieler, dasselbe gilt auch für seinen Bruder Ethan. Ich wünsche Kylian nur das Beste - und dass Real Madrid gegen uns verliert."

Enrique sprach danach über die Schwierigkeit, einen Spieler wie Mbappé in der kommenden Saison zu ersetzen. "Wenn jemand 40 Tore für uns schießt, wäre das eine gute Sache. Aber aus meiner Erfahrung ist es besser, vier Spieler zu haben, die jeweils zwölf Tore machen, also insgesamt 48. Das ist eine Herausforderung, die zeigt, dass Fußball ein Mannschaftssport ist."

PSG bekommt es am ersten Spieltag in der Ligue 1 am Freitag mit Le Havre zu tun. Real muss am Sonntag zum Auftakt in LaLiga zu Real Mallorca.